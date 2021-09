Voici ce que vous pensez vraiment du Microsoft Surface Duo 2

Microsoft a lancé la Surface Duo 2 la semaine dernière avec plusieurs améliorations par rapport à son prédécesseur. Microsoft a apparemment répondu à toutes les préoccupations soulevées par sa première tentative, des écrans au chipset, au matériel de l’appareil photo et à la capacité de la batterie. Mais le Microsoft Surface Duo 2 est-il chaud ?

Nous avons posé cette question à nos lecteurs dans un récent sondage, et les résultats sont maintenant disponibles.

Surface Duo 2 : Chaud ou pas ?

Résultats

Plus de 2 300 lecteurs ont voté pour ce sondage qui a été publié pour la première fois le 24 septembre. 68,1% des personnes interrogées pensent que le Surface Duo 2 est « chaud ». Cependant, une bonne partie (31,9 %) n’est pas convaincue.

Microsoft n’a pas fait grand-chose à la conception de base du téléphone à double écran, ce que les utilisateurs pourraient considérer comme une régression plutôt que comme un élément positif. Il est également 100 $ plus cher que son prédécesseur, ce qui le rapproche de plus en plus du Galaxy Z Fold 3. Alors que le matériel connaît également une mise à niveau considérable, plusieurs lecteurs remettent en question les engagements logiciels de Microsoft.

Cependant, il est compréhensible que près des deux tiers de nos lecteurs trouvent la nouvelle édition attrayante. Le Surface Duo 2 contient désormais une paire d’écrans plus denses avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le Snapdragon 888 est une autre mise à niveau massive par rapport au Snapdragon 855 du modèle précédent, tout comme la batterie de 4 449 mAh. Enfin, l’offre phare est complétée par une triple matrice de caméras à l’arrière, qui devrait considérablement améliorer l’expérience d’imagerie du téléphone.

Mais que pensent les lecteurs du téléphone ? Lisez quelques-uns des commentaires de choix ci-dessous.

Vos commentaires

Shizuma : Bien que j’aime le concept du Duo, j’ai le Duo original, le logiciel est un gâchis bogué et Microsoft n’a pratiquement apporté aucun soutien pour résoudre les problèmes et le prix est tout simplement bien trop élevé pour ce qui est fondamentalement normal. téléphone avec un deuxième écran collé sur le côté par opposition à un téléphone à écran pliable coûteux. Je préfère le double écran au grand écran pliable car le multitâche est bien meilleur, mais pas à 1500 $+, peut-être que s’il commençait à 999 $ pour le modèle de base, j’attendrai la braderie sur le Duo 2 avant d’en prendre un. Tennisfreak : Prix élevé. Duo 1 est obsolète depuis plus d’un an sur sa version d’Android, ne me donne pas confiance en Duo 2 surtout pour 1500 dollars de friggin. Jonathan Bishop: C’est une mise à niveau suffisante pour que j’envisage sérieusement d’en acheter un comme prochain téléphone, après avoir décidé que la première génération n’était pas assez bonne l’année dernière. Le concept du Duo est toujours unique, et je pense que quiconque voit la valeur d’un téléphone à double écran (par opposition à un seul écran pliable) s’y intéressera. Je soupçonne aussi qu’il se vendra mieux que la première génération. Matthew : En tant que propriétaire de Duo, la caméra bump est un facteur décisif. Vous ne pourrez pas tenir l’appareil d’une main tout en prenant une photo avec le système d’appareil photo. Cet appareil n’avait pas besoin d’un appareil photo phare, juste un meilleur. Microsoft a ruiné le facteur de forme en écoutant les pleurnichards de YouTube. Techngro : J’aime l’idée, mais pas le prix. Mais j’apprécie que Microsoft prenne un risque et continue le développement d’un autre type d’appareil. Et s’ils allaient plus loin et créaient Windows 11 mobile pour cela, j’envisagerais sérieusement d’en acheter un (d’occasion). Joshua Polite : Si le logiciel est réparé, je suis dedans. Le prix est correct, c’est un appareil haut de gamme. Je vais échanger mon fold 3 et l’obtenir. Arun Topez : J’apprécie que Microsoft ait écouté tous les commentaires et lui ait en fait fourni une mise à jour matérielle robuste. Et ils ont également rendu les doubles écrans utiles en mode appareil photo. Mais je suis un peu sceptique car ils n’ont pas distribué d’unités de démonstration. Alors peut-être que le logiciel n’est pas encore prêt. J’attendrai des retours réels. Mais bravo à MS pour avoir suivi ! Je suis sûr que les appareils à double écran de toutes les entreprises diminueront au cours des prochaines années, mais il est encore tôt. Ross Peden : J’aime le facteur de forme, à l’exception d’un gros inconvénient : il n’a pas d’écran externe (même un petit le ferait), donc pour fonctionner comme un téléphone, vous devez essentiellement l’ouvrir à chaque appel – un facteur décisif pour moi.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Avez-vous d’autres idées ? Assurez-vous de laisser un commentaire ci-dessous.