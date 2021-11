Voici ce que vous recherchez lors de l’achat d’un téléphone phare

Eric Zeman / Autorité Android

Il n’y a pas grand-chose pour séparer les smartphones phares sur papier de nos jours. La plupart des appareils de haut niveau contiennent un chipset haut de gamme, une grande batterie et un vaste écran. Mais si vous deviez choisir une seule caractéristique clé à prendre en compte lors de l’achat d’un téléphone phare, quelle serait-elle ?

C’est une question que nous avons posée à nos lecteurs dans ce récent sondage. Enfin, les résultats sont tombés !

Quelle est la principale caractéristique que vous recherchez lors de l’achat d’un téléphone phare ?

Résultats

Un peu moins de 1 900 lecteurs ont voté pour ce sondage après sa publication le 11 novembre. Sur les dix options proposées, deux se situaient la tête et les épaules au-dessus des autres.

Avec 32,6 % des voix, les « excellents appareils photo » ont été désignés comme la principale fonctionnalité recherchée par les lecteurs lorsqu’ils choisissent un produit phare. C’est un choix compréhensible. Compte tenu de la puissance de traitement des produits phares, les performances d’imagerie sont l’un des différenciateurs les plus importants. La « performance rapide » arrive cependant en deuxième position avec 23,8% des voix. Combinées, ces deux options constituent plus de 56 % des voix.

« Excellent affichage » et « engagement de mise à jour prolongé » étaient les seules autres options pour franchir la barre des 10 % de soutien, accumulant respectivement 10,5% et 13,2% des voix. Les sondages précédents suggèrent que le support logiciel est essentiel pour nos lecteurs, il n’est donc pas surprenant de le voir là-haut avec des fonctionnalités matérielles. Notamment, la « grande batterie » est arrivée à la cinquième place, recueillant environ 9,3 % des voix.

Mais quels sont certains des facteurs les moins pris en compte pour les acheteurs phares ? Eh bien, les « charges de stockage », la « charge sans fil » et la « résistance à l’eau » ont reçu moins de 5 % du support total combiné.

Nous avons également demandé aux lecteurs de voter dans les commentaires s’ils ont une exigence de fonctionnalité alternative, 5% choisissant cette option particulière. À en juger par ces commentaires, les principales considérations sont la conception, l’inclusion de la prise casque et le prix de l’appareil.

Vos commentaires

Japes : En tant qu’acheteur phare, c’est tout ce qui précède pour moi. Je ne peux pas en choisir un seul car un téléphone rapide avec un appareil photo de merde et aucune mise à jour n’est pas acceptable. Il doit donc être une bonne combinaison de tout cela. whatthefork : Lunette uniforme/égale/symétrique. Jeremy M. : Prise casque et stockage extensible. Andrew : Capteur d’empreintes digitales à l’arrière ou à bouton d’alimentation, écran plat et dos sans verre. Thalapathy Thalapathy : J’aurais dû m’engager longuement pour les mises à jour. Outre les mises à jour, le téléphone doit également être suffisamment durable pour une utilisation à long terme. Josh Oberg : Taille et prix. Carl Thomas : Un stylo ! (Oui, il n’y a littéralement qu’une seule option, mais j’aimerais vraiment que d’autres l’acceptent). Lamar Taylor : La durée de vie de la batterie est à mon avis la caractéristique la plus importante d’un téléphone phare. Qui veut payer le prix fort pour un téléphone avec une batterie faible qui a toujours besoin d’être rechargée ? L’écran et les caméras sont à égalité pour le 2e rang le plus important. TIMIDE : Tout ce qui précède.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez des idées sur les résultats de ce sondage ou des idées sur ce que vous considérez lorsque vous achetez un téléphone phare, laissez un commentaire ci-dessous.

