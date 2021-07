Voici ce qui a déclenché le renversement de Bitcoin en 2021, selon Lyn Alden, stratège en macro-investissement

La stratège en investissement Lyn Alden dit qu’elle examine un catalyseur fondamental qui a potentiellement déclenché le début du renversement de tendance de Bitcoin cette année.

Dans une interview avec Angelo Robles, PDG de Family Office Association, Alden explique comment les investisseurs institutionnels ont profité des opportunités commerciales présentées par le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).

«Le Grayscale Bitcoin Trust a, pendant un certain temps, été l’un des seuls véhicules cotés en bourse avec lesquels vous pouvez accéder à Bitcoin pour les investisseurs qui préfèrent accéder à un compte de courtage. Les investisseurs institutionnels pourraient également l’utiliser. En plus des personnes qui achètent du Bitcoin via cette fiducie, il existe également un commerce d’arbitrage neutre là-bas… Pendant la majeure partie de son histoire, car il s’agit d’un véhicule plutôt unique, il s’est négocié à une prime par rapport à la valeur liquidative (VNI). Et donc, ce que les gens pouvaient faire, c’était de savoir qu’ils pouvaient acheter chez NAV avec ces périodes de blocage de six mois…

Donc, pour certaines personnes, elles étaient simplement heureuses d’être longtemps ce fonds, alors que d’autres l’ont fait spécifiquement pour percevoir la prime. Et donc ce qu’ils feraient, c’est qu’ils l’obtiendraient à NAV, ils vendraient une quantité égale de Bitcoin et ils auraient donc une position neutre.

Et puis après la période de blocage de six mois, ils peuvent vendre leurs actions GBTC, ils peuvent annuler leur vente Bitcoin et quelle que soit la prime sur NAV, ils peuvent la percevoir. Ils peuvent le refaire. Ils peuvent le faire tous les six mois.

Alden souligne que bien que les investisseurs institutionnels puissent vendre leurs actions GBTC, le Bitcoin impliqué ne peut pas être revendu sur le marché.

« Bitcoin n’est pas rachetable de cette confiance, de sorte que Bitcoin est maintenant en permanence dans la confiance. Il a converti le Bitcoin liquide des échanges en Bitcoin illiquide et en stockage à froid. Lorsque cela a été répété maintes et maintes fois, c’était une sorte d'”Hôtel California” pour Bitcoin. GBTC était le plus gros acheteur de Bitcoin au second semestre 2020. »

L’éminent analyste des investissements affirme que l’entrée de concurrents a érodé la demande de GBTC, réduisant ainsi la vitesse à laquelle le BTC est bloqué dans un entrepôt frigorifique.

« Donc maintenant, avec GBTC concurrencé par l’ETF Bitcoin canadien, par certains produits européens négociés en bourse, par le fonds Skybridge Bitcoin plus facile, toutes ces autres choses qui sont généralement moins chères, Grayscale bénéficie désormais d’une réduction par rapport à la valeur liquidative. Et pour que ce commerce soit terminé…

Et donc, fondamentalement, ce plus gros acheteur est retiré du marché. Et donc, lorsque nous avons vu cela se produire en janvier 2021, disons, Bitcoin a commencé à se consolider pendant un petit moment, a en quelque sorte atteint de nouveaux sommets, mais l’élan était un peu plus faible.

Et puis nous avons commencé à comprendre les inquiétudes d’Elon, cela a eu un impact sur un marché qui était déjà en quelque sorte en voie de consolidation latérale. Et donc cela a contribué à déclencher le déclin. Et donc je pense que cela a joué un rôle. Mais je pense que la chose la plus sous-jacente était juste un équilibre entre l’offre et la demande pour Bitcoin lui-même.

