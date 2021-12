Voici ce qui arrive à votre corps lorsque vous mangez du thon en conserve | Vie

Le thon en conserve est un aliment sain et sain, qui conserve toutes ses propriétés, s’il est de qualité. Mais il faut faire attention à certaines choses.

C’est l’un des aliments les plus consommés au monde, et avec un bon jugement : le thon est bon marché, a un goût délicieux, est sain et offre de nombreux avantages pour le corps. Bien que cela puisse aussi être nocif, sous certaines conditions.

Ce qui est bien avec le thon, c’est qu’il s’agit un aliment très polyvalent. Il peut être consommé cru, en accompagnement de salades, en sandwich, en omelette, en ragoût, etc.

Qu’arrive-t-il à votre corps lorsque vous avez une boîte de thon ? Le site de nutrition Eat This, not That !, nous l’explique.

La boîte de thon est le moyen le plus rapide, le plus simple et le moins cher de manger du poisson bleu, l’un des poissons les plus sains.

Beaucoup de bonnes choses arrivent quand on mange du thon en conserve mais, sous certaines conditions, aussi des mauvaises…

Renforce les défenses… et les muscles

Le thon est un excellent source de protéines. La sensation de satiété est plus importante qu’avec les glucides ou les graisses, consommant moins de calories.

Protéines en plus accélère le métabolisme, renforce les défenses et favorise le développement de la masse musculaire.

Une boîte de thon contient jusqu’à 46,6 grammes de protéines, ce qui est la recommandation quotidienne pour de nombreux adultes.

Améliore la mémoire, la santé cardiaque et oculaire

Le thon contient de nombreux acides gras oméga-3.

Il a été démontré que ces nutriments améliorent la mémoire, réduisent l’inflammation et réduisent également les symptômes de la sécheresse oculaire, ainsi que d’autres problèmes oculaires.

En outre ils abaissent la tension artérielle, sont antithrombotiques et préviennent les arythmies.

Si vous avez de l’huile, vous pouvez grossir

De nombreuses boîtes de thon contiennent de l’huile car elle ajoute de la saveur, et plus de protéines et d’acides gras… si c’est de l’huile d’olive.

Mais en même temps, l’huile fournit plus de calories et plus de matières grasses. Plus précisément, une boîte de thon à l’huile contient presque deux fois plus de calories et plus de deux fois plus de matières grasses qu’une boîte d’huile avec de l’eau.

Ce n’est pas un aliment très calorique : 186 calories par boîte avec de l’huile et environ 105 calories s’il s’agit de thon avec de l’eau, il peut donc être consommé sans problème.

Mais si vous mangez des boîtes de thon tous les jours, cette huile et ces calories peuvent vous faire grossir.

Peut provoquer des ballonnements de l’estomac

Le thon contient du sodium, même si c’est du thon sans sel. Environ 350 mg pour 100 grammes de thon. S’il contient également du sel, multipliez cette quantité.

Sodium, bien que nécessaire pour le corps, s’il est pris en abondance retient les fluides et provoque des ballonnements de l’estomac.

Vous consommez également du mercure

Malheureusement, presque tous les poissons qui viennent de la mer, il contient du mercure provenant de la pollution des mers. Surtout les gros poissons comme le thon.

Le mercure est une neurotoxine, donc évitez-le autant que possible.

Prendre une ou deux boîtes de thon par semaine n’est pas un problème, mais si vous mangez quotidiennement du poisson de mer, cela peut entraîner un empoisonnement au mercure.

Cependant, les avantages dépassent de loin les inconvénients, alors ajoutez une boîte de thon par semaine à votre alimentation. Votre corps vous remerciera.