Voici ce qui arrive à votre corps si vous courez à jeun

04/11/21 à 12:35 CET

De nombreux coureurs se demandent s’il est conseillé de courir à jeun. Les nutritionnistes vous diront toujours non, ils ont en partie raison. Ça oui, cet article parle de ce qui arrivera à votre corps si vous décidez de le faire. C’est dangereux?

nous devrons prêter beaucoup d’attention à notre expérience personnelle. Chaque courtier sait que s’il utilise des produits produits laitiers, fruits, céréales et noix pour un petit déjeuner équilibré ça sera payant dans un sens mais… Quelles sont les conséquences pendant l’entraînement si vous ne le faites pas ?

Si l’entraînement est trop dur, vous pouvez avoir envie de vomir, car l’exercice et la digestion en même temps sont souvent une mauvaise combinaison. Donc, si nous allons courir pendant une heure, mais pas trop durement, l’énergie que le corps retient encore après le dîner de la veille nous sera utile. Bien que le glucose qui circule encore dans notre sang soit rare, il suffit à nos muscles.

En n’ingérant rien, notre foie économisera quelques glucides, ce qui fera que notre corps brûle les graisses stockées. Si l’objectif de la course à pied est de perdre quelques kilos, cela nous permettra d’y parvenir.

Si l’entraînement doit durer plus de 60 minutes et être de grande intensité, nous ne pourrons pas affronter la course sans un peu de nourriture dans notre estomac parce que nous pourrions même nous sentir aussi mal que lorsque nous mangeons beaucoup de petit-déjeuner, nous serons lents et même étourdis.