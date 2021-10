Voici ce qui arrive sur Netflix en novembre 2021

Décorez les salles avec une programmation de vacances incontournable.

Avec Noël dans près de deux mois, Netflix espère que les fans de la culture pop effaceront leurs calendriers pour son ardoise de vacances. Mercredi 20 octobre, le service de streaming a annoncé ce qui allait arriver tout au long du mois de novembre, y compris de nombreux films festifs comme The Princess Switch 3: Romancing the Star.

La reine Margaret et la princesse Stacy (toutes deux jouées par Vanessa Hudgens) sont de retour et prêts à raviver les étincelles d’une romance de Noël alléchante. Alerte spoiler : les téléspectateurs ont intérêt à se préparer à un autre changement inattendu.

Oeil étrange Bobby berk est sur le point d’apparaître dans Blown Away: Christmas, dans lequel cinq favoris des fans retournent au magasin chaud pour participer à une série de défis de soufflage de verre sur le thème de Noël dans le but de devenir le meilleur coup de vacances. Pour ce qui est de Nina Dobrev, elle jouera dans Love Hard, un film où une journaliste célibataire (Nina) fait un acte de foi lorsqu’elle saute dans un avion pour surprendre son coup de cœur pour les vacances.

Et pour ceux qui veulent juste échapper aux fêtes de fin d’année, vous avez aussi de la chance ! Netflix a confirmé le retour de Selling Sunset et The Queen of Flow.