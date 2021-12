Voici ce qui est inclus dans le plan climatique proposé par le gouverneur de Washington Jay Inslee de 626 millions de dollars

Recharge de véhicule électrique. (Photo d’Andrew Roberts via Unsplash)

Le gouverneur de Washington Jay Inslee s’est joint lundi aux législateurs de l’État pour annoncer ses propositions d’initiatives climatiques, qui totalisent 626 millions de dollars de programmes visant à réduire le carbone des bâtiments, des transports et de la production d’énergie.

« Il s’agit d’une proposition ambitieuse, mais rendue nécessaire par l’urgence du moment et une formidable opportunité de création d’emplois », a déclaré Inslee depuis Olympia.

L’année dernière, le nord-ouest du Pacifique a connu des inondations dévastatrices, des incendies de forêt et une vague de chaleur record – des événements qui, selon de nombreux scientifiques, ont été exacerbés par le changement climatique.

Au cours de 2021, la région a également vu plus d’un milliard de dollars d’investissements dans des entreprises qui s’efforcent de décarboniser l’État, notamment de gros chèques pour l’énergie de fusion, les batteries, les vélos électriques et la construction verte. Des géants de la technologie tels que Microsoft et Amazon ont accru leur soutien à l’innovation technologique climatique et le président de Microsoft, Brad Smith, a participé à l’événement de lundi par vidéo.

En novembre, certains élus de l’État et chefs d’entreprise ont assisté à la conférence des Nations Unies sur le climat COP26 à Glasgow, en Écosse.

En ce qui concerne l’action climatique, « ce que nous avons appris de ce voyage, c’est que des États comme Washington et la côte du Pacifique – la Colombie-Britannique, l’Oregon et la Californie – sont l’étalon-or de ce qui est possible », a déclaré le sénateur Reuven Carlyle de Seattle.

Le gouverneur Jay Inslee a annoncé des propositions sur le climat le 13 décembre à Olympie. (Capture d’écran en direct)

Le paquet climatique proposé par Inslee comprend quatre domaines clés :

Décarboner les bâtiments

Développer des codes du bâtiment pour s’éloigner du gaz naturel dans les nouveaux bâtiments. Mettre en œuvre des normes d’efficacité énergétique plus strictes pour les bâtiments mesurant 20 000 pieds carrés ou plus, y compris les espaces résidentiels et commerciaux. Élargir les programmes d’incitation pour les résidents à passer du gaz et du mazout aux pompes à chaleur et autres sources propres.

Transport propre

Créer des rabais pour les clients pour les véhicules neufs et d’occasion à zéro émission, en plus des exonérations existantes de la taxe de vente de l’État. Les remboursements seraient offerts aux ménages gagnant 250 000 $ ou moins pour les déclarants individuels, ou 500 000 $ pour les conjoints. Ils s’appliquent aux voitures dont le prix est inférieur à 55 000 $ et à moins de 80 000 $ pour les fourgonnettes, les VUS et les camions.

Remise de 7 500 $ pour les véhicules électriques neufs 5 000 $ pour les véhicules d’occasion 1 000 $ pour les motos et les vélos électriques à zéro émission

Les mesures comprennent le financement d’autres transports en commun propres, tels que les ferries hybrides électriques, les infrastructures de recharge des véhicules électriques, l’achat de bus propres et l’amélioration des pistes cyclables et piétonnes.

Nouvelle surveillance

Les actions comprennent la création de l’Office of Climate Commitment Accountability pour soutenir la mise en œuvre de la Climate Commitment Act, une loi adoptée plus tôt cette année pour réduire les émissions de carbone de Washington.

Énergie et fabrication décarbonées

Soutien à l’ouverture d’une usine de fabrication d’aluminium propre et d’une usine de fabrication d’énergie solaire.Subventions pour les installations solaires.Financement pour l’amélioration des tests de batteries au Clean Energy Institute de l’Université de Washington.

Inslee a déclaré que le financement proviendrait des sources de revenus existantes et ne nécessiterait pas de nouvelles taxes. Les propositions sont essentiellement la liste de souhaits du gouverneur pour les législateurs, qui commencent à se réunir en janvier pour élaborer une nouvelle législation. La demi-douzaine de représentants et de sénateurs présents pour l’événement de lundi ont offert leur soutien.

« Nous savons que les communautés de couleur, les communautés d’immigrants et les communautés à faible revenu souffrent de manière disproportionnée des impacts du changement climatique », a déclaré le représentant David Hackney de Tukwila, situé au sud de Seattle.

Hackney, dont le district est plus diversifié sur le plan racial que beaucoup dans l’État, a souligné la nécessité de s’assurer que le financement et les programmes profitent à ses communautés durement touchées.

Mark Riker, secrétaire exécutif du Washington State Building and Construction Trades Council, a également pris la parole lors de l’événement. Il a déclaré que son secteur évolue continuellement pour se décarboner et que les travailleurs sont formés pour faire le travail.

Riker a déclaré que le conseil soutenait généralement les efforts climatiques, mais ne pouvait pas soutenir les propositions telles qu’elles sont actuellement rédigées en raison des préoccupations des travailleurs du secteur des combustibles fossiles. Il s’est engagé à travailler avec les législateurs pour trouver des solutions à ces défis.

Washington s’est imposé comme un chef de file en matière de politique climatique, notamment avec sa loi sur l’engagement climatique, qui limite la pollution par le carbone à Washington, et Inslee a récemment annoncé son intention de remplacer la flotte de voitures et de camions de l’État par des véhicules électriques au cours des prochaines années.

Carlyle a noté que Washington a une population comparable à d’autres personnalités climatiques telles que la Norvège, la Suède et Israël et prend des mesures qui placent l’État sur la scène mondiale.

« Nous montrons que vous pouvez décarboniser et vous éloigner des combustibles fossiles », a-t-il déclaré, « tout en construisant une économie durable du 21e siècle ».