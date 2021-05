Voici ce qui manque aux crypto-cyniques

Je l’ai tweeté ce matin, et il s’est avéré exactement comme je m’y attendais.

Voici ce que j’ai dit …

Préparez-vous pour le «je vous l’ai dit» aujourd’hui des personnes qui vous ont dit que #bitcoin était une arnaque puisqu’il était inférieur à 1000 $. Ne vous méprenez pas – c’est moche et ça fait mal. Mais rappelez-vous que #Bitcoin était inférieur à 10000 $ il y a un an. Un mot pour les investisseurs nouveaux et anciens: PERSPECTIVE

Je n’aurais pas dit mieux moi même. Oh, attendez…

Blague à part, c’est 100% vrai.

Voici ce que vous devez savoir sur la vente des crypto-monnaies et ce que cela signifie pour l’avenir …

Premièrement, la thèse à long terme n’a pas changé. Juste les prix.

Vous savez ce qui n’a pas changé d’autre? Le pouvoir de Bitcoin (CCC:BTC-USD), les altcoins et la technologie blockchain pour améliorer les processus et faire entrer le monde dans la prochaine ère des logiciels et des transactions.

Même thème d’hyper-croissance. Même potentiel d’hyper croissance. Prix ​​plus bas.

Ajoutez-les ensemble et vous obtenez une conclusion incontournable… une opportunité d’achat!

Les prix pourraient-ils baisser encore plus? Bien sûr. Nous ne pouvons pas dire avec beaucoup de certitude où se situera le plus bas exact cette fois-ci, mais nous pouvons dire avec une grande confiance que les prix seront très probablement beaucoup plus élevés au fil du temps.

Je sais que ces corrections brusques sont douloureuses et même effrayantes. Aujourd’hui, des gens me demandent s’ils devraient vendre leurs investissements cryptographiques ou s’ils devraient investir dans des cryptos.

Non, vous ne devriez pas vendre.

Et oui, vous devriez investir dans les cryptos car le potentiel à long terme reste important.

Plusieurs facteurs ont convergé pour déclencher la vente … mais malgré le bruit des médias et des sceptiques, ils ne sont pas un désastre pour l’industrie.

Une inflation plus chaude que prévu au début du mois a frappé à la fois les actions et les cryptos. Colonial Pipeline a payé 5 millions de dollars de rançon après une cyberattaque – en Bitcoin. Cela n’a pas aidé sa réputation. Le gouvernement chinois a fait des commentaires négatifs sur Bitcoin. Et les niveaux techniques ont été dépassés, ce qui a sans aucun doute ajouté à la vente.

La principale raison est peut-être Tesla (NASDAQ:TSLA) et son président controversé, Elon Musk. Le 8 février, Tesla a déclaré qu’il avait acheté pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin et commencerait bientôt à accepter la crypto-monnaie comme moyen de paiement.

Mais lors de son appel aux résultats d’avril, la société a annoncé qu’elle avait vendu pour 200 millions de dollars de Bitcoin pour «prouver sa liquidité». Et il y a une semaine aujourd’hui, le 12 mai, Elon Musk a tweeté que Tesla avait «suspendu les achats de véhicules utilisant Bitcoin». Il a cité la quantité d’énergie et de combustibles fossiles utilisée pour extraire Bitcoin comme une préoccupation.

Tesla gagne environ 500 millions de dollars en vendant des crédits de carbone. Peut-être que ces crédits étaient en danger si l’entreprise acceptait le bitcoin comme paiement? Nous ne pouvons pas le savoir avec certitude. Pourtant, il existe de nombreux altcoins qui sont beaucoup plus écoénergétiques, et il a dit qu’ils cherchaient d’autres crypto-monnaies.

Même si les perspectives à long terme restent inchangées, je sais que la volatilité du Bitcoin et des cryptos effraie beaucoup de gens. Mais voici le truc…

L’histoire montre que vous n’avez pas à investir une grande partie de votre portefeuille dans des cryptos pour faire une énorme différence. Une simple petite allocation a le potentiel de changer la donne.

Même 5% de votre pécule en Bitcoin aurait pu doubler l’ensemble de votre portefeuille au cours des cinq dernières années. Et un montant similaire dans mes altcoins préférés pourrait absolument changer la vie.

Si cela semble difficile à croire, j’ai rassemblé des chiffres pour vous montrer exactement de quoi je parle.

Si vous aviez fait aussi bien que l’investisseur moyen du S&P 500 au cours des cinq années de 2016 à 2020, un portefeuille de 100 000 $ serait passé à 184 000 $.

Mais… si vous aviez mis seulement 10% de votre portefeuille dans Bitcoin au début de 2016 et laissé les 90% restants en actions, vous vous retrouveriez avec plus de 839 000 $.

C’est quatre fois mieux qu’un portefeuille entièrement en actions!

Et si 10% se sentent encore trop risqués, ramenez-le à 5%. Un portefeuille de 95% d’actions et de 5% de Bitcoin au cours des cinq dernières années vous aurait rapporté plus d’un demi-million de dollars.

C’est plus du double du rendement de votre portefeuille entièrement en actions, avec seulement une allocation de 5% à Bitcoin.

Ou portez-le à un niveau extrême de seulement 1000 USD sur votre portefeuille de 100000 USD en Bitcoin et les 99000 USD restants en actions. Vous auriez quand même gagné 65 493 $ de plus par rapport à un portefeuille entièrement en actions.

Tout le monde doit déterminer la quantité de Bitcoin et d’altcoins qui lui convient. Mais ne pas posséder de moyens que vous pourriez être laissé pour compte.

Et c’est le moment idéal pour acheter.

J’ai toujours dit que je m’attendais à ce que Bitcoin atteigne 100000 dollars. Et j’ai dit que cela pourrait baisser beaucoup avant d’y arriver.

C’est la nature des tendances de l’hyper croissance, des actions et des crypto-monnaies. Mais tant que leur potentiel de transformation d’une grande partie de notre monde reste sur la bonne voie, je m’attends à voir des gains plus importants au cours des cinq prochaines années.

Les lecteurs réguliers savent que je suis un taureau Bitcoin. Cela n’a pas changé du tout. Et je m’attends à des gains encore plus importants des altcoins moins connus qui n’ont pas obtenu 1 / 100e de l’attention de Bitcoin.

