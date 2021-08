Voici ce qui pourrait pousser Bitcoin à un nouveau sommet de 3 mois Crypto new media

in

Le prix du Bitcoin (BTC) a atteint un nouveau sommet sur trois mois de 47 998 $ alors que le marché de la cryptographie semble prêt pour un autre rallye haussier. La principale crypto-monnaie a réussi à dépasser la phase baissière de trois mois pour démarrer sur une bonne note en août. Il a de nouveau été rejeté au niveau de 48 000 $, et un dépassement de la résistance clé le pousserait bientôt vers le territoire de prix de 50 000 $.

BTC est tombé à un creux hebdomadaire de 45 500 $ samedi, mais s’est rétabli tout au long de dimanche pour défier à nouveau la tranche de 48 000 $. La crypto-monnaie la plus élevée évolue dans une fourchette de 45 000 $ à 48 000 $, 45 000 $ étant actuellement un support solide en chaîne.

Les indicateurs clés de la chaîne indiquent une forte dynamique haussière

Bitcoin a fait passer ses résistances clés au-dessus de 40 000 $ assez rapidement, réussissant à dépasser trois résistances au cours des deux premières semaines d’août. Il s’agit d’un signe haussier fort, car la principale crypto-monnaie avait du mal à se maintenir au-dessus de 35 000 $ pendant la majeure partie des trois derniers mois. Les métriques en chaîne de BTC ont également montré une grande reprise au cours des deux dernières métriques, car les principales ont émis des signaux haussiers.

Le hashrate Bitcoin est actuellement en train de récupérer et se rapproche des ATH, ce qui est un signe majeur que les grandes fermes minières qui ont migré hors de Chine ont redémarré leurs fermes minières à l’étranger. Le hashrate moyen au cours des derniers jours était de 144,12 EH/s, le hashrate moyen au cours des 3 derniers jours était de 128 et au cours des 7 derniers jours était de 118,22.

Depuis que BTC a réussi à dépasser la résistance de 40 000 $, les activités de transactions importantes en chaîne ont augmenté, ce qui indique une confiance croissante des investisseurs. Les transactions en chaîne d’une valeur de 10 millions de dollars et plus représentent plus de 50 % des transactions.

Les données sur le sentiment de la foule de Santiment indiquent que le FOMO parmi les investisseurs a augmenté car ils s’attendent à une autre course haussière qui pourrait retester son précédent ATH de 64 683 $. Les données suggèrent que l’optimisme est en hausse mais n’a pas atteint des niveaux euphoriques pour le moment. Un FOMO euphorique dans les semaines à venir pourrait bientôt faire passer le prix du BTC au nouvel ATH.

😌 #Bitcoin s’est installé dans une fourchette de 45 000 $ à 48 000 $ qui a encouragé les commerçants à #FOMO en prévision d’une autre course vers le #AllTimeHigh d’avril. Nos données indiquent que l’optimisme est en hausse, mais pas euphorique d’une manière qui conduit à des corrections imminentes de $ BTC. https://t.co/G6elk42eSx pic.twitter.com/7ZrIzoZPF5 – Santiment (@santimentfeed) 16 août 2021

