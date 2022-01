Voici ce qui se cache derrière la forte pression de vente sur les actions SoFi

Fintech émergente Technologies SoFi (NASDAQ :SOFI) se consolide au niveau de 15 $ par action. Après avoir éclaté en octobre, pour culminer à plus de 20 $ en novembre, l’action SOFI avoisine à nouveau les 15 $. La politique de relèvement des taux de la Réserve fédérale a effrayé les investisseurs en fintech. Une vente massive d’entreprises de traitement de paiements électroniques à méga-capitalisation n’a pas non plus aidé les choses.

SoFi est un guichet unique sans fioritures, sans frais. La banque en ligne a d’abord quelques obstacles à surmonter.

Quelles sont les perspectives de SoFi à la lumière des récents développements ?

Stock SOFI sous pression

Carré (NYSE :SQ), maintenant connu sous le nom de Block, a ébranlé la confiance des investisseurs lorsque l’action est tombée en dessous des niveaux de support clés en novembre. Les investisseurs de croissance ont réduit leurs avoirs, craignant que le titre ne se corrige davantage en raison de valorisations défavorables. Les marchés ont laissé entendre qu’ils voulaient plus de croissance de Pay Pal (NASDAQ :PYPL). Des rumeurs ont circulé selon lesquelles PayPal achèterait Pinterest (NYSE :ÉPINGLES), un site de réseautage social en pleine croissance, pour stimuler la croissance.

Pinterest n’est pas une entreprise bon marché à acheter. PayPal devra payer une prime pour l’obtenir. Le sentiment du marché pour cette société de services de crédit s’aggrave. Bien que son ratio cours/bénéfice soit d’environ 45 fois, sa croissance ralentit. SoFi est dans les premières phases de développement de ses offres financières. Il n’a nulle part près de la clientèle ni de l’expertise de Square ou de PayPal.

Voir des points positifs dans les ventes d’initiés

SoftBank (OTCMKTS :SFTBY) a vendu 22,5 millions d’actions pour 486 millions de dollars récemment. La vente à 21,60 $ le 18 novembre pourrait s’avérer opportune. L’entrepreneur SPAC Chamath Palihapitiya a également réduit sa prise de 15% la semaine précédant la vente de SoftBank.

La vente spectaculaire de SoftBank devrait inquiéter les investisseurs de SoFi. Au cours de la période précédente, elle n’a vendu aucune action. Les initiés en savent généralement plus que l’investisseur de détail moyen.

Cependant, les investisseurs optimistes peuvent considérer les ventes d’initiés comme une évolution positive. Pour obtenir une licence d’affrètement bancaire, les actionnaires détenant plus de 10 % de position ont plus de paperasse. Ils ont plus d’exigences réglementaires et de divulgation à respecter. Au niveau macroéconomique, Softbank et Palihapitiya peuvent anticiper que le cycle de resserrement des taux de la Fed affectera davantage les sociétés de technologie financière que les sociétés financières traditionnelles.

L’action SOFI est dans une tendance baissière Graphique avec l’aimable autorisation de Stock Rover

SoFi lance plusieurs produits, dont les cartes de crédit. Chaque version de produit aura besoin d’un support publicitaire. Il devra également embaucher plus de personnel pour augmenter les niveaux de support client. Dans les premières phases de croissance, ces coûts augmenteront plus rapidement que les revenus et les bénéfices. Les actionnaires s’attendent à une augmentation des pertes à court terme.

Dans le graphique adjacent, les actions SOFI sont passées en dessous des moyennes mobiles clés. La divergence de convergence de la moyenne mobile est en train de se croiser. C’est un signal haussier.

Le graphique ne prédit pas un rebond, mais constitue un guide utile pour surveiller sa prochaine évolution.

Tirer parti des produits personnalisés

À mesure que l’activité de SoFi atteint des économies d’échelle, les investissements dans la technologie seront payants. Les marges d’exploitation augmenteront. Ceux qui ont acheté l’action à bas prix devraient profiter de la hausse de la valeur de l’action. Pourtant, le cycle de resserrement des taux de la Fed aide davantage les banques traditionnelles. L’écart de taux d’intérêt va s’élargir. Cela augmentera les revenus d’intérêts pour les banques détenant des milliards de dépôts bancaires.

Les actifs sous gestion de SoFi sont relativement faibles par rapport aux banques. Les investisseurs sont obligés de vendre des actions SOFI et d’acheter Citigroup (NYSE :C) ou Banque d’Amérique (NYSE :BAC). Morgan Stanley (NYSE :MME) et JP Morgan (NYSE :JPM) sont également des alternatives intéressantes. Leurs bénéfices augmenteront grâce au renforcement des activités des entreprises clientes.

SoFi souhaite se différencier des banques précitées. Elle veut aider ses clients à atteindre l’indépendance financière. C’est ce qui arrive lorsqu’ils empruntent, épargnent, investissent et dépensent mieux.

Le PDG Anthony Noto a déclaré que SoFi propose de nombreux produits de prêt. Par exemple, il possède un compte Money qui sert de compte courant/d’épargne en un. Les membres peuvent souscrire à une carte de crédit SoFi. Ils peuvent demander à SoFi d’investir pour acheter dans quatre classes d’actifs différentes. Le produit Relay est l’outil unique de SoFi qui est un produit haut de gamme. Il en apprendra davantage sur son client, permettant à SoFi de recommander un produit adapté.

Relay donne à SoFi un avantage concurrentiel. Il personnalise l’expérience client. Lorsqu’il recommande un produit que les clients achètent, il ajoute à la croissance de ses revenus.

SoFi offre la commodité. Les membres s’inscriront pour de nombreux produits. Une fois que l’entreprise aura gagné sa confiance et sa fiabilité grâce à chaque offre, les clients feront plus d’affaires, peut-être pour leur vie, avec SoFi.

Dépenser gros en marketing

SoFi doit travailler sur un retard de développement de produits en 2022. Ses équipes créent des produits plus performants pour les clients. Pourtant, l’entreprise a plus d’offres de services à venir. En investissant, il doit attirer les clients sur les options et les marges. Dans l’espace des crypto-monnaies, SoFi doit proposer différents types de crypto-monnaies.

SoFi doit faire attention aux dépenses excessives en publicité. Le SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie, portera ses fruits après le début de la saison de la NFL. Si la croissance de la clientèle ralentit, elle devra ajuster les niveaux de dépenses.

Vos plats à emporter

Les ventes d’initiés ont fait pression sur SoFi ces derniers mois. Cela pourrait effrayer les investisseurs particuliers d’acheter davantage aux niveaux actuels. Heureusement, son activité est florissante. Attendez-vous à une forte croissance de la clientèle dans les trimestres à venir. Cela attirera davantage d’acheteurs d’actions SOFI à acheter dans la récente baisse.

