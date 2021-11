Voici ce qui se passe entre Scott Disick et le mannequin Hana Cross

Est Scott disque sortir ensemble Croix de Hana?

C’est la question qui préoccupe tout le monde après que l’ancien de L’incroyable famille Kardashian, 38 ans, a récemment été aperçu avec le mannequin de 24 ans lors d’une soirée à Nobu à Malibu. Le lundi 8 novembre, le couple a été vu quitter le hotspot des célébrités avec un groupe de personnes, ce qui a suscité des spéculations selon lesquelles Scott est passé à autre chose, deux mois après sa rupture avec Amélie Hamlin.

Mais avant que les rumeurs de relation ne passent à la vitesse supérieure, une source proche de la star de Flip It Like Disick a déclaré en exclusivité à E! News que même si Scott « revenait sur la scène des rencontres et s’amusait », il ne cherchait pas nécessairement quelque chose de sérieux. Comme l’explique l’initié, « Il s’amuse avec Hana mais c’est tout pour l’instant. »

Selon la source, Scott prend les choses lentement parce qu’il « n’a pas complètement rebondi » après avoir fait face à sa séparation d’Amelia et Kourtney kardashianl’engagement récent de Travis aboyeur.