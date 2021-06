La valeur est en train de se réaffirmer.

Source : Shutterstock

La valeur continuera de surpasser la croissance.

À plus long terme, nous voulons être exposés à la valeur.

Ce sont trois commentaires que les têtes parlantes de CNBC ont fait en avril et mai sur le débat valeur contre croissance. Pour être juste, en surface, il semblait que les actions de valeur étaient en déchirure depuis la mi-février. Du 12 février au 12 mai, le ETF iShares S&P 500 Valeur (NYSEARCA :IVE), qui suit S&P 500 les actions de valeur, ont bondi de 9,7 %. Au cours de la même période, le ETF de croissance iShares S&P 500 (NYSEARCA :IVW), qui suit les actions de croissance du S&P 500, a baissé de 1,8 %.

Cependant, si vous plongez un peu plus dans les chiffres, vous verrez que ce n’était pas un rallye de valeur mais plutôt un « rallye de retour moyen », c’est-à-dire lorsqu’une marée montante soulève tous les bateaux. Voici quelques statistiques intéressantes que j’ai partagées vendredi dernier Options d’alimentation Mise à jour hebdomadaire d’un récent rapport Bespoke basé sur leur analyse des déciles depuis le 12 février :

Les 30 % des actions les plus importantes du S&P 500 avec le ratio cours/bénéfice le plus bas ont augmenté de 16,42 %, 16,48 % et 17,15 %, respectivement. Les 30 % des actions les plus importantes du S&P 500 avec le rapport prix/vente le plus bas ont augmenté de 19,37 %, 16,98 % et 15,00 %, respectivement. Les 50 % des actions du S&P 500 les plus riches en dividendes ont augmenté de 12,75 %, 15,09 %, 16,05 %, 15,11 % et 13,19 %, respectivement. Les 20 % inférieurs des actions du S&P 500 avec le cours le plus bas sont en hausse de 11,59 % et 12,15 %, respectivement. Les 10 % inférieurs des actions du S&P 500 avec la capitalisation boursière la plus faible sont en hausse de 10,63 %.

Bien que ce retour à la moyenne puisse être interprété comme un changement de valeur, les actions de valeur sans prévisions de ventes et de bénéfices solides devraient marquer le pas dans les semaines à venir. Cela dit, une marée montante n’est pas nécessairement une mauvaise chose, car elle construit une base pour le NASDAQ et les valeurs de croissance à relancer.

Et garçon ont-ils relancé.

Le retour des actions de croissance a officiellement commencé à la mi-mai, et les actions de croissance ont pris de l’ampleur depuis. Exemple concret : environ les deux tiers des actions sous-jacentes de mon Options d’alimentation Les portefeuilles ont rebondi depuis le 14 mai. 16 ont grimpé à deux chiffres.

La réalité est que mon Options d’alimentation Le portefeuille regorge de actions fondamentalement supérieures, et bien qu’ils aient été blessés lors de la vente du NASDAQ, ce n’était qu’une question de temps avant que leurs fondamentaux ne s’effondrent et les poussent à la hausse.

Laissez-moi vous donner trois exemples…

DocuSign, Inc.

J’ai recommandé les options d’achat sur DocuSign, Inc. (NASDAQ :DOCU) le 3 mars, juste au moment où la technologie tombait d’une falaise. Les options ont été durement touchées, plongeant jusqu’à 61%. Cependant, ils ont fait volte-face après que la société a fracassé les estimations de revenus et de revenus des analystes pour son premier trimestre de l’exercice 2022, rapportées le 3 juin. Les revenus totaux ont bondi de 58% d’une année sur l’autre à 469,1 millions de dollars, et les revenus d’abonnement ont augmenté. 61 % en glissement annuel à 451,9 millions de dollars. Les estimations prévoyaient des recettes totales de 437,81 millions de dollars.

Le bénéfice du premier trimestre a bondi de 266,7 % en glissement annuel à 0,44 $ par action, contre 0,12 $ par action au premier trimestre de l’exercice 2021. L’estimation consensuelle prévoyait un bénéfice de 0,28 $ par action, de sorte que DocuSign a dépassé les estimations de 57,1 %.

L’action a grimpé de plus de 15% vendredi matin et de plus de 24% en trois jours de bourse, faisant passer mon call d’une perte de 61% à un gain d’environ 14%.

Systèmes Veeva, Inc.

J’ai également recommandé des options d’achat sur Systèmes Veeva, Inc. (NYSE :VEEV) le 3 mars. Comme pour DOCU, l’action et mon call ont rapidement été mis sous pression. Les options ont chuté de 20 %, mais l’action a bien rebondi dans la foulée de son rapport sur les résultats le 27 mai, grâce aux bons résultats de la société au premier trimestre. Les revenus ont augmenté de 29 % en glissement annuel pour atteindre 433,6 millions de dollars, les revenus des services d’abonnement représentant 341,1 millions de dollars.

Le bénéfice du premier trimestre a bondi de 39,6 % en glissement annuel à 146,9 millions de dollars, tandis que le bénéfice par action a augmenté de 37,9 % en glissement annuel pour atteindre 0,91 $. L’estimation consensuelle prévoyait un bénéfice de 0,78 $ par action sur un chiffre d’affaires de 410,03 millions de dollars. Veeva Systems a donc affiché une surprise de 16,7 % des bénéfices et une surprise de 5,7% des revenus.

L’action est en hausse de 11% depuis la publication de son rythme de gains, et les options d’achat VEEV sont désormais en hausse d’environ 27% sur le Options d’alimentation Portefeuille.

NVIDIA Corporation

Mon échange d’appel pour NVIDIA Corporation (NASDAQ :NVDA) est arrivé le 22 avril. L’action a chuté de 9,4% au cours des trois semaines suivantes. En conséquence, les options d’achat ont chuté de près de 40 %. Cependant, ils ont rebondi avec vengeance après l’explosion des résultats du premier trimestre de NVDA pour l’exercice 2022, publiés le 26 mai.

Son chiffre d’affaires du premier trimestre fiscal a bondi de 83,8% à 5,66 milliards de dollars, contre 3,08 milliards de dollars au même trimestre il y a un an. Au cours de la même période, le bénéfice d’exploitation de la société a bondi de 103,3 % à 2,31 milliards de dollars, ou 3,66 $ par action, contre 1,12 milliard de dollars, ou 1,80 $ par action. Les revenus des jeux ont représenté 2,76 milliards de dollars, soit une augmentation de 106 % d’une année sur l’autre, et les revenus des centres de données ont représenté 2,05 milliards de dollars, soit une augmentation de 79 % d’une année sur l’autre.

La communauté des analystes s’attendait à un chiffre d’affaires de 5,41 milliards de dollars et à un bénéfice d’exploitation de 3,28 $ par action, la société a donc affiché une surprise de 4,6% des revenus et 11,6% des bénéfices.

L’action a depuis augmenté d’environ 12% aux nouvelles, inversant les appels de la NVDA d’une perte de près de 40% à un gain de plus de 45% en sept jours de bourse.

L’essentiel : les bonnes actions rebondissent comme des « balles de tennis fraîches ». Et quand ces bonnes actions rebondissent, mes transactions d’options d’alimentation aussi.

Pour être clair, ces échanges n’ont pas été faits sur un coup de tête. Les sociétés ont toutes une solide histoire de croissance de leurs ventes et de leurs bénéfices, ainsi que d’annonces de bénéfices inattendus. La vérité, c’est que je ne suis pas intéressé à parier sur le hasard, sur l’imprévisibilité des mouvements de marché à très court terme. Cela peut vous causer des ennuis avec des « actions mèmes » comme AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE :AMC) ou alors GameStop Corp. (NYSE :GME). Bien sûr, les actions peuvent faire des mouvements massifs à la hausse, mais elles peuvent également tourner tout aussi rapidement. Ainsi, il y a de fortes chances que vous vous retrouviez à tenir le sac après que l’argent intelligent ait fui le stock.

Comme vous pouvez le voir, il faut parfois un peu de temps pour que mes transactions se déroulent, c’est pourquoi je me concentre uniquement sur les titres d’anticipation des actions à long terme (LEAPS). De cette façon, nous avons plus de temps pour surmonter les aléas à court terme. La récompense vaut la peine d’attendre.

Pour en savoir plus sur Power Options et ma stratégie, cliquez ici.

Sincèrement,

Louis Navellier

PS Si vous n’êtes pas un expert en options, ce n’est pas grave ! Je suis particulièrement fier que mon Options d’alimentation le service est facile pour les tout nouveaux trades d’options comme pour les pros, car toutes mes recommandations sont très simples et faciles à suivre. Je propose également un Introduction au trading de LEAPS et vidéos pédagogiques pour vous aider à démarrer.

Remarque : L’éditeur déclare par la présente qu’à la date de cet e-mail, l’éditeur, directement ou indirectement, détenait les titres suivants qui font l’objet du commentaire, de l’analyse, des opinions, des conseils ou des recommandations dans, ou qui sont autrement mentionnés dans , l’essai ci-dessous :

DocuSign, Inc. (DOCU), Systèmes Veeva, Inc. (VEEV), NVIDIA Corporation (NVDA)

Louis Navellier, qui a été qualifié de « l’un des gestionnaires de fonds les plus importants de notre temps », a brisé le silence dans cette vidéo choquante « dire tout »… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque Américain doit faire aujourd’hui.