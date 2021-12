Voici ce qui se passe lorsque Ryan Reynolds se confond avec Ben Affleck

Même les plus grands super-héros d’Hollywood ne peuvent éviter un cas d’erreur d’identité.

Tandis que Ryan Reynolds a gagné son statut de star de la liste A grâce à des rôles dans des films comme Deadpool et The Proposal, il ne suffit toujours pas à certains New-Yorkais de penser qu’il est un autre acteur.

Lors de son apparition dans l’épisode du 20 décembre du podcast Dear Hank and John, Reynolds a déclaré qu’il était parfois confus pour Ben affleck.

« Il y a une pizzeria dans l’East Village à New York où je vais depuis des années », a-t-il expliqué. « Ils croient que je suis Ben Affleck et je ne les ai jamais corrigés. Je pense que ça ne se passerait pas bien si je révélais. »

« Je fais tout normalement comme tout le monde », a ajouté Reynolds. « Ils pensent juste que je suis Ben Affleck et ils me demanderont comment J.Lo est et je me dis « super, bien ». Je récupère la pizza et je pars. »

Un autre obstacle auquel Reynolds a été confronté est que les gens pensent qu’il est cet autre Canadien Ryan, Ryan Gosling.