Voici ce qui se passe lorsque vous rechargez votre téléphone à 200W – .

Les vitesses de charge de la batterie des smartphones ont considérablement augmenté ces dernières années, diverses entreprises repoussant les limites de ce qui est possible sur les téléphones et se défiant les unes les autres dans le processus. Apple n’est peut-être pas à l’aise d’augmenter la vitesse de charge de la batterie de l’iPhone au-dessus de 20W, mais un fabricant de téléphones chinois vient d’annoncer sa technologie de batterie à charge rapide HyperCharge 200W qui recharge un téléphone avec une batterie de 4 000 mAh en environ 8 minutes.

Diminuer le temps nécessaire pour remplir une batterie est un moyen de faire face aux limitations de la batterie auxquelles les fabricants de smartphones doivent faire face. La capacité moyenne de la batterie ne peut pas augmenter de manière significative d’une année à l’autre, mais les téléphones sont de plus en plus sophistiqués et contiennent des composants qui pourraient consommer plus d’énergie qu’auparavant. Plutôt que d’augmenter l’épaisseur des appareils, certains fournisseurs de smartphones pourraient chercher à réduire le temps nécessaire pour recharger le téléphone. C’est une façon de résoudre les problèmes de taille de batterie. OnePlus a augmenté les vitesses de charge de la batterie au cours des dernières années et a initialement utilisé la technologie la plus rapide pour excuser le manque de charge sans fil sur ses combinés.

L’utilisation de la vitesse de charge la plus rapide a souvent un effet secondaire désagréable. Cela peut accélérer la dégradation de la batterie, de sorte que la santé de la batterie se déprécierait plus rapidement. C’est peut-être le genre de compromis que certains utilisateurs expérimentés de smartphones sont prêts à faire. Mais les personnes qui souhaitent conserver leurs appareils pendant plusieurs années pourraient ne pas apprécier d’avoir à s’inquiéter de la santé de la batterie causée par l’augmentation du taux de charge. Dans cet esprit, Xiaomi vient d’expliquer ce qui se passe si vous chargez fréquemment votre téléphone à 200 W.

Meilleure offre du jour Éruption précoce du Prime Day 2021 : les membres Prime peuvent obtenir des caméras Blink Mini pour seulement 19,99 $ dès maintenant ! Prix ​​catalogue : 34,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 15,00 $ (43%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

La technologie 200W HyperCharge a besoin d’un chargeur capable de prendre en charge la vitesse et d’un téléphone capable de gérer la puissance supplémentaire. C’est-à-dire que tous les combinés Xiaomi ne peuvent pas profiter de la nouvelle vitesse. Même avec de nouveaux appareils, c’est à l’utilisateur de décider d’utiliser le chargeur 200W ou un chargeur ordinaire. Le chargeur plus rapide nécessitera un achat séparé. L’utilisation de la puissance de 200 W uniquement dans des situations d’urgence peut aider à préserver la santé de la batterie du téléphone.

La nouvelle technologie de batterie à charge rapide 200 W de Xiaomi pour smartphones. Source de l’image : Xiaomi

Quelqu’un a interrogé Xiaomi sur les réseaux sociaux sur la dégradation de la santé de la batterie liée à la nouvelle vitesse de charge. Le fabricant du combiné a répondu que la capacité de la batterie chuterait à 80% après 800 cycles de charge à 200W. C’est une bonne nouvelle si les données sont exactes. Il suffit qu’un téléphone survive pendant au moins deux ans, en supposant un cycle de charge-décharge complet par jour, sans qu’il soit nécessaire de remplacer la batterie. Mais les acheteurs de smartphones qui souhaitent utiliser un produit phare coûteux pendant trois ou quatre ans devront peut-être réfléchir à deux fois avant d’utiliser fréquemment une charge de 200 W.

Xiaomi a déclaré que ses conclusions sont meilleures que les réglementations actuelles en Chine, selon lesquelles la durée de vie de la batterie des smartphones ne devrait se dégrader à 60% qu’après au moins 400 cycles. C’est une barre incroyablement basse pour la santé de la batterie, cependant.

Le fabricant chinois de combinés Oppo a confirmé l’année dernière que sa technologie de charge de batterie de 40 W dégrade la santé de la batterie à 70 % de sa capacité dans le même nombre de cycles dont 15 W a besoin pour abaisser la capacité maximale à 90 %.

Xiaomi a également annoncé des vitesses de charge sans fil atteignant des vitesses de 125 W. Ce type de technologie de charge rapide nécessite un chargeur sans fil séparé et une batterie capable de gérer cette puissance. Bien que plus lente que la charge filaire de 200 W, la vitesse de charge sans fil plus rapide dégraderait également la batterie plus rapidement que les méthodes plus lentes.

Meilleure offre du jour Echo Dot gratuit avec lorsque vous achetez une sonnette vidéo Ring à 45 $ dans cette offre folle de Prime Day ! Prix : était de 100 $, maintenant de 44,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission