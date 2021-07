Voici ce qui se passe si vous martelez l’écran de la Tesla Model 3 en conduisant (vidéo) | Moteur

Les voitures modernes, en particulier les voitures Tesla, sont de plus en plus informatisées. Que se passera-t-il si nous cassons l’écran de contrôle d’une Tesla Model 3 en conduisant ?

Aujourd’hui, une voiture est essentiellement un ordinateur sur roues. Une grande partie de ses fonctions mécaniques et de contrôle sont coordonnées, et même activées, par un ordinateur.

Cette relation est si étroite qu’en raison de la crise des semi-conducteurs, de nombreuses usines automobiles ont dû fermer quelques jours, car elles n’avaient pas de puces pour fabriquer des voitures.

Le Tesla Model 3 est l’un des modèles les plus dépendants de l’écran de commande tactile, car bon nombre de ses fonctions sont activées à partir de là. Que se passe-t-il si on martèle l’écran de la Tesla Model 3 en conduisant ? Chaîne Youtube TechRax Il l’a vérifié, dans une nouvelle qui nous parvient via Auto Bild. :

TechRax est une chaîne dédiée à répondre à la question : « Et si… », appliquée aux situations extrêmes liées à la technologie.

Rien d’autre ne lui est venu à l’esprit que fracasser l’écran d’une Tesla Model 3, avec l’objectif de vérifier si cela affecte le fonctionnement de la voiture, compte tenu du grand nombre de fonctions informatisées dont dispose cette Tesla.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, la question peut avoir une approche logique, mais la réponse est évidente d’un point de vue sécurité : la voiture continue de rouler comme si de rien sans l’écran.

Cet appareil remplace l’ancienne radio d’une vieille voiture et propose Android Auto ou Apple CarPlay avec des assistants vocaux de Google et Siri, des applications de Google, YouTube, Spotify et bien plus encore.

Pour des raisons de sécurité, le processeur, la mémoire et d’autres matériels critiques de la voiture ne sont pas sur l’écran, mais à l’intérieur du véhicule.

L’écran n’est qu’un terminal, un panneau qui affiche ou collecte des informations via la couche tactile, mais rien d’autre.

Il est vrai que de nombreuses fonctions de la Tesla Model 3 sont contrôlées à partir de celle-ci, mais si ce n’est pas possible, ils sont dupliqués sur les boutons et leviers du volant.

Alors vous pouvez conduire une Tesla Model 3 sans écran, sans aucun problème. L’inconvénient, c’est que s’il casse… la farce coûte 1 500 $… Pas mal du tout pour une simple dalle de 10 pouces…