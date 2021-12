Voici ce qui s’est passé dans l’événement final du chapitre 2 de Fortnite

L’événement final du chapitre 2 de Fortnite, « The End », est maintenant terminé, et si vous l’avez manqué, ne vous inquiétez pas. Nous avons une ventilation complète de tout ce qui s’est passé ici. De l’intention de la reine des cubes de détruire l’île à la venue de la Fondation pour sauver la situation – et enfin révéler l’homme qui lève les sourcils sous le masque – et bien plus encore. Voici ce qui vient de se passer dans l’histoire de Fortnite lors de la finale du chapitre 2.

L’événement a commencé avec la reine du cube envoyant encore plus de monstres cubiques aux loopers, qui ont été, pendant un moment, protégés par le cube bleu provocant de la légion Cube. Pour une raison quelconque, ce cube unique, surnommé Blevin par les fans (ou Blue Kevin, comme un clin d’œil au cube du chapitre 1), ne s’est pas aligné sur les autres dans leur plan de destruction du point zéro et a plutôt cherché à protéger le boucleurs.

Malgré un effort herculéen, le champ de force de Blevin a finalement été détruit, tout comme Blevin, brisé comme un vase abandonné par The Last Reality, dont les forces d’invasion étaient trop nombreuses pour être comptées. Pendant ce temps, sous la terre, le docteur Slone était prêt à tuer l’agent Jones pour de bon, en raison de sa « trahison » de l’ordre imaginé dans la saison 6. On a dit à Jones de ne pas appeler The Seven pour réparer le point zéro, mais ne trouvant aucun autre choix, il l’a fait, et Slone l’avait condamné à l’emprisonnement quelque temps après cet événement, même si elle devait savoir quelque part au fond que si Jones n’avait pas agi, le Point Zéro aurait été détruit pour de bon.

Mais juste au moment où Slone était prêt à effacer définitivement Jones de la boucle, la Fondation a déchiré les portes de sécurité du bunker souterrain de l’IO, a fait travailler rapidement les hommes de main et a dévié les balles de Slone. Au milieu de tout cela, il a enlevé son masque pour révéler la grande révélation de Fortnite : le personnage est vraiment exprimé par et modelé sur The Rock, jusqu’au sourcil du peuple qu’il livre à l’IO alors qu’il s’enfuit avec Jonesy. Combattant plus d’hommes de main, la Fondation et l’agent Jones s’efforcent de renverser l’île. Oui, retournez l’île. Comme une pièce de monnaie, l’île peut apparemment être retournée d’un bout à l’autre, mais Jones a d’abord dû désactiver les commandes gyroscopiques.

De retour au-dessus du sol, deux des Sept, Le Scientifique et Le Visiteur, ont joué leur « Phase 2 » coordonnée, sauvant les quelques loopers qu’ils pouvaient trouver. Le scientifique, qui dirige les loopers sous Apollo, a dit au visiteur, « à bientôt de l’autre côté » alors que ce dernier s’envolait vers des parties inconnues. En suivant le scientifique à travers le pont en ruine – l’épicentre de l’île qui abrite et protège le point zéro – il est devenu évident que le plan des Sept pour retourner l’île était en développement depuis longtemps, et apparemment dans l’espoir de surmonter le cube. Forces de la reine.

Enfin… La Fondation est revenue à Apollo.

Alors que le pont était inondé lors de l’assaut, les loopers, Jones et les deux membres des Seven ont été dispersés dans l’océan profond entourant l’île. En montant pour l’air, un seul looper a regardé à un mile de distance l’île d’Apollo alors qu’elle se retournait lentement d’un côté à l’autre, écrasant apparemment la Cube Queen dans le processus.

Largué à la dérive, le looper a été laissé reposer sur un morceau d’épave pour le temps d’arrêt intentionnel du jeu. On ne sait pas encore quand Fortnite sera de retour en ligne, mais quand ce sera le cas, nous vivrons dans un tout nouveau monde. Une nouvelle île avec de nouveaux sites à voir et de nouvelles mécaniques à maîtriser nous attend. Vous prendre sur le revers.

