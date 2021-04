Voici ce qu’il adviendra des mises à jour logicielles

Crédit: David Imel / Autorité Android

LG continuera de fournir des mises à jour logicielles pour certains téléphones dans certaines régions, même après la fermeture de sa division mobile.Android 12 pourrait également être sur les cartes pour certains téléphones LG, mais les plans de la société ne sont pas figés.

LG ferme officiellement son activité de smartphones, et bien que cela signifie que nous ne verrons plus de nouveaux téléphones LG à l’avenir, la société n’a pas complètement abandonné ses appareils existants. Pas encore.

La société a indiqué dans son communiqué de presse qu’elle continuerait à fournir des mises à jour logicielles pour ses téléphones et que ces mises à jour varieraient selon les régions.

Par ailleurs, la société a également fourni plus de clarté sur son site Web coréen (h / t XDA Developers) concernant les plans de support logiciel pour ses téléphones.

Selon LG (traduction automatique), la mise à jour d’Android 11 est actuellement en cours pour certains modèles, comme annoncé précédemment. Certains téléphones LG seront également mis à niveau vers Android 12. Cependant, les plans de mise à jour du système d’exploitation dépendront du calendrier de distribution de Google, des performances du produit et de la stabilisation du produit.

La société prévoit également de continuer à fournir des mises à jour de sécurité sur ses téléphones, mais affirme qu’elle peut modifier sa politique à tout moment dans le futur.

Essentiellement, les plans de support logiciel de LG sont en suspens. Vous pourriez obtenir la mise à jour Android 12 sur votre LG Velvet ou Wing, mais n’en soyez pas trop sûr pour le moment.

Étant donné que la division mobile traverse une grande transition, nous ne serons pas surpris si certaines de ces mises à jour promises sont également retardées. De plus, LG n’a pas d’excellents antécédents en matière de mise à jour logicielle en temps opportun. Ses appareils sont généralement mis à niveau des mois après leurs pairs, et nous nous attendons à ce que ces calendriers deviennent encore plus incertains à l’avenir.

Interrogé à ce sujet, le porte-parole de LG, Ken Hong, a déclaré à l’Autorité Android: «Oui, de futures mises à jour d’Android arriveront pour certains téléphones sur certains marchés, même si je ne sais pas si les États-Unis sont inclus dans cette liste.»

Le responsable nous a pointé vers l’équipe américaine pour plus de précisions sur les mises à jour logicielles des téléphones LG dans la région. Nous mettrons à jour cet article si et quand nous recevons une réponse de la société.