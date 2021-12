Voici ce qu’il faudra à l’Inde pour atteindre ses objectifs infra

Les projets du National Infrastructure Pipeline (NIP) comptent actuellement 9 300 projets répartis sur 34 secteurs, avec un investissement estimé à environ 1947,39 milliards de dollars dans 7 400 projets.

Par Neha Singh

Une infrastructure solide permet à un pays et à ses entreprises d’être compétitifs tout en aidant les gens à sortir de la pauvreté. L’infrastructure est l’un des moteurs les plus critiques de la croissance de l’Inde ainsi que d’un développement socio-économique équilibré. Des routes, des ports, des aéroports à l’électricité, l’eau, la santé et la technologie, chacun doit se développer de manière robuste grâce aux investissements du gouvernement et au partage des risques, des initiatives politiques audacieuses, des modèles de PPP et des allégements fiscaux en particulier pour la participation privée et l’accent nécessaire sur le développement des compétences .

Récemment, le gouvernement a fait preuve d’une ferme détermination à combler notre déficit d’infrastructure. Dans le budget de l’Union 2021, le gouvernement a alloué 32 milliards de dollars américains aux infrastructures de transport. Les projets du National Infrastructure Pipeline (NIP) comptent actuellement 9 300 projets répartis sur 34 secteurs, avec un investissement estimé à environ 1947,39 milliards de dollars dans 7 400 projets. 1,4 tonne de dollars américains a été allouée par le gouvernement au développement des infrastructures jusqu’en 2025. Cela devrait nous aider à améliorer notre classement dans l’indice de compétitivité mondiale où l’Inde se situait à 68 en 2019.

Ces dernières années, nous avons fait d’énormes progrès dans la construction de meilleures routes, plus rapidement. L’Inde a également conclu des accords clés avec le Japon, les États-Unis, Israël et d’autres pour les infrastructures nécessaires dans les zones critiques. Le gouvernement vise également à investir 750 milliards de dollars dans les infrastructures ferroviaires d’ici 2030.

L’aviation a notamment connu des évolutions très fortes et positives en 2021. Le désinvestissement réussi d’Air India, le lancement d’une nouvelle compagnie aérienne, Akasa, un bond dans le secteur du cargo, l’annonce du plus grand aéroport d’Asie à Jewar (UP), une politique Drone efficace et la retour de Jet 2.0 ne sont que quelques indicateurs d’une forte dynamique de marché et de développements d’infrastructures. Cela permet aussi d’avoir un acteur fort comme Indigo qui agit comme un rempart pour l’ensemble de la filière.

Le trafic aérien de passagers devrait atteindre 520 m d’ici 2037, pour lequel l’Inde aura besoin d’une flotte d’environ 1800 appareils d’ici 2037. La croissance de la demande devra être complétée par les infrastructures nécessaires et les initiatives politiques du gouvernement en ce qui concerne les aéroports, les MRO. , écoles de pilotage, etc. Dans ce contexte, il est tout aussi important que l’industrie bénéficie des structures de financement et de crédit-bail désormais disponibles chez GIFT – IFSC. Il y a une demande d’investissement de 120 milliards de dollars dans les infrastructures aéroportuaires.

Alors que de nombreux goulets d’étranglement liés au développement des infrastructures ont été progressivement résolus, des problèmes subsistent concernant la stabilité des politiques, l’acquisition de terres et le financement de projets, entre autres.

L’acquisition de terres, par exemple, a continué d’être un défi compte tenu de la dynamique entre le centre et l’État et depuis la promulgation de la loi de 2013 sur l’acquisition de terres, la réhabilitation et la réinstallation (LARR) c’est devenu encore plus compliqué puisque la plupart des États ont proposé leurs propres versions. de la législation (puisqu’elle relève de la liste des États).

Certaines affaires importantes telles que Vodafone et Cairn Energy sont enracinées dans le régime fiscal rétrospectif en vertu duquel l’article 9 (1) (i) de la Loi de l’impôt sur le revenu de 1961 est entré en vigueur rétrospectivement par la Loi de finances de 2012. En décembre de l’année dernière, le Le tribunal arbitral international constitué dans l’affaire Cairn Energy a jugé que l’Inde n’avait pas respecté ses obligations de traitement juste et équitable en vertu du Traité bilatéral d’investissement (TBI) et en vertu des dispositions du droit international, notamment en imposant l’impôt à payer rétroactivement. L’Inde a été condamnée à verser 1,2 milliard de dollars à Cairn Energy à titre de dommages et intérêts.

De nombreux traités auxquels l’Inde est partie n’ont pas encore été adoptés dans son cadre juridique national, affectant ainsi le financement. Un tel exemple est la mise en œuvre de la Convention du Cap (CTC) – un instrument adopté par l’Inde en 2008, mais elle ne fait toujours pas partie de son cadre juridique qui, si elle avait été adoptée, aurait fourni une remise directe de 10 % de l’OCDE jusqu’à la fin. utilisateurs – c’est-à-dire les compagnies aériennes. La CTC offre également la sécurité aux investisseurs pour qu’ils reprennent possession de leurs actifs, y compris en cas de faillite. Le financement de toute nature doit fournir une sécurité adéquate, rapide et viable au financier – ce qui est pris en charge par la CCT, cependant l’Inde n’a pas encore pleinement profité de ce traité/convention.

Au contraire, cela suscite des inquiétudes quant à la fiabilité et à la prévisibilité des lois en Inde, ainsi que leur adoption et leur application, ce qui, dans toute dynamique, n’est pas un bon sentiment du marché.

Le financement restant le plus grand défi dans ce secteur, le gouvernement entend y remédier en partie par la création de la Banque nationale de financement des infrastructures et du développement, une étape en effet très prometteuse. L’idée est de faire de la Banque nationale de financement des infrastructures et du développement (NBFID) la principale institution financière de développement (IFD) pour le financement des infrastructures en accordant des prêts, en attirant les investissements du secteur privé, en organisant et en facilitant la participation étrangère, en facilitant les négociations avec les organismes gouvernementaux, etc. Le gouvernement fournira également des subventions d’une valeur de 50 milliards de dollars américains à la NBFID d’ici la fin du premier exercice financier et fournira également une garantie à un taux concessionnel allant jusqu’à 0,1% pour les emprunts auprès d’institutions multilatérales, de fonds souverains et d’autres fonds étrangers.

L’Inde doit mettre au point sa stratégie d’infrastructure pour qu’elle puisse atteindre l’objectif d’une économie de 5t USD d’ici 2025. Le sous-investissement dans le secteur est, comme indiqué ci-dessus, partiellement traité par le NBFID, le PPP, la politique d’IDE assouplie, les allégements fiscaux (dans certains secteurs) cependant, la participation privée à long terme nécessite la stabilité des politiques, un cadre juridique rapide et fiable et des régimes d’insolvabilité et de restructuration solides qui peuvent protéger le financement privé et ainsi augmenter les initiatives gouvernementales.

(L’auteur de l’article est partenaire associé de Link Legal. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

