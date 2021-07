Voici ce qu’il faut considérer lors de la recherche d’admission de votre enfant à l’école

L’environnement d’apprentissage fourni par une école est la clé du parcours d’apprentissage de votre enfant.

Dr Tapaswini Sahu,

Choisir une école pour votre tout-petit peut être l’une des expériences les plus stressantes de votre vie ; après tout, le bonheur futur de votre enfant dépend de cette décision que vous prenez. Vous avez donc parlé à des membres de la famille et des amis de confiance et écouté leurs expériences, rassemblé toutes les brochures d’admission, consulté des groupes/portails de soutien aux parents, parcouru les sites Web des écoles et est arrivé à une liste restreinte de possibilités. En dehors des considérations pratiques telles que le budget, la distance de la maison, le transport, etc., que devriez-vous rechercher maintenant ? Quels sont ces facteurs critiques qui pourraient faire pencher votre décision vers une école ou l’autre ? Voici quelques indications utiles.

Réputation

L’école que fréquente votre enfant en dit long sur vous et votre enfant dans la perception des gens. Il est naturel que la réputation de l’école déteigne sur ses élèves ; par exemple, si une école est connue pour produire des toppers, l’hypothèse naturelle est que ses étudiants sont extrêmement studieux et n’ont aucun intérêt parascolaire. Il est donc important de comprendre de la part des parents/élèves quelle est la perception publique de l’école. Cependant, le meilleur moyen de vérifier cet aspect est de découvrir si l’école est classée au niveau national par un magazine, un site Web ou une organisation crédible. Vérifiez également ses affiliations et ses accréditations ainsi que les éducateurs et académiciens qui lui sont associés pour obtenir une image claire de sa réputation dans la communauté.

Ajustement culturel

Vous connaissez votre enfant et vous vous connaissez. Vous avez donc une idée claire des systèmes éthiques et de croyances qui résonnent en vous. Vous connaissez également l’importance de certaines valeurs et traits essentiels que vous souhaiteriez que votre enfant s’imprègne à la maison et à l’école. La meilleure façon d’évaluer si l’école est une bonne adéquation culturelle avec vous et votre enfant est de parler aux parents et aux élèves de l’école. Rassemblez des informations pour savoir si l’école dispose d’un programme d’apprentissage socio-émotionnel solide et d’un ensemble de normes comportementales qu’elle attend des enfants et des parents. L’école a-t-elle une culture manifeste du droit et de la compétitivité ? Les parents existants seraient en mesure de vous dire si l’interaction de l’école avec eux s’étend au-delà des examens, des résultats et des finances. Posez des questions sur la position de l’école sur l’intimidation, le temps passé devant un écran, les anniversaires, les pratiques inclusives, la durabilité et la participation des parents aux initiatives communautaires.

Environnement d’apprentissage

L’environnement d’apprentissage fourni par une école est la clé du parcours d’apprentissage de votre enfant. Il comprend les relations que les membres de la communauté d’apprentissage entretiennent dans le cadre de l’institution. Les aspects physiques, scolaires et sociaux déterminent l’environnement d’apprentissage et ont un impact direct sur le bien-être de votre enfant. Vous devez vous concentrer sur la découverte des réponses aux questions suivantes pour identifier le type d’environnement de l’école :

La philosophie d’apprentissage de l’école est-elle en phase avec votre vision de la vie ? L’environnement est-il compétitif ou collaboratif ? Y a-t-il un juste équilibre entre l’excellence et la réussite ? La capacité d’apprentissage et l’individualité de chaque enfant sont-elles reconnues ou existe-t-il une approche unique ?Les enfants aiment-ils les cours ou les traitent-ils comme des corvées pénibles ?Les enfants sont-ils encouragés à être indépendants (par exemple, peuvent-ils faire leurs devoirs ou comptent-ils sur les adultes pour les faire) ? Les classes sont-elles tellement surpeuplées que l’enfant doit se battre pour attirer l’attention ?

Programmes agiles

Le programme d’études est un facteur décisif dans l’efficacité avec laquelle l’apprentissage est dispensé à votre enfant, et il doit être agile pour préparer votre enfant à un monde en évolution rapide. Compte tenu du rythme des changements dont nous avons été témoins, votre enfant devra être prêt à répondre aux exigences des compétences et du milieu de travail lorsqu’il terminera ses études 14 ans plus tard. Les écoles de la RCN de Delhi proposent une gamme de programmes allant du CBSE à l’ICSE et de Cambridge à l’IB. Les programmes nationaux, CBSE et ICSE, sont susceptibles d’être interprétés par certaines écoles de manière conservatrice comme se concentrant sur l’apprentissage par cœur et les examens et s’adaptant à des situations changeantes à un rythme très lent. En examinant les écoles qui offrent CBSE/ICSE, choisissez-en une qui combine l’apprentissage par projet avec le programme national pour obtenir de bons résultats d’apprentissage. Les programmes internationaux (Cambridge et IB), d’autre part, ont des évaluations et des programmes qui sont moins linéaires et plus axés sur les connaissances de la vie réelle, la capacité de réflexion et les applications de concepts dans des situations inconnues. Alors choisissez judicieusement.

Pratiques d’enseignement et d’apprentissage

De nos jours, la plupart des écoles utilisent des phrases et des mots standard : apprentissage par projet, apprentissage par l’expérience, développement holistique, apprentissage numérique, classes intelligentes, etc. l’école. Interrogez les représentants des écoles sur les pratiques d’enseignement et d’apprentissage ainsi que sur les approches et les méthodes. Comment le travail de projet est-il intégré dans et entre les sujets ? L’accent est-il fortement mis sur la littératie et la numératie ? Les enfants sont-ils exposés régulièrement, dans le cadre de leur emploi du temps quotidien, à des espaces de création, à bricoler où ils ont la possibilité de trouver des solutions à des problèmes de la vie réelle ? Recoupez ces informations avec les parents existants, pour être certain.

Leadership et responsabilisation des enseignants

La vision et l’orientation stratégique d’une école sont importantes pour sa bonne performance continue. Regardez donc l’équipe de direction de l’école et les antécédents scolaires et académiques de chaque membre ainsi que les réalisations dans d’autres domaines. Ceux-ci fourniraient une bonne indication de la façon dont l’école s’en sortira à l’avenir. Puisque ce sont les enseignants qui traduisent la vision et la philosophie de l’école dans la réalité et déploient les pratiques d’enseignement et d’apprentissage en classe au quotidien, ils ont la plus grande importance dans le développement de votre enfant. Il serait intéressant que vous vous renseigniez sur le nombre d’heures de perfectionnement professionnel que suivent les enseignants par an. C’est une excellente indication de la primauté que l’école accorde à l’autonomisation de ses enseignants et à leur permettre d’être les meilleurs dans ce qu’ils font. Lors de l’évaluation des compétences des enseignants, allez au-delà des critères frivoles tels que la maîtrise de la langue. Les critères de loin les plus importants à rechercher sont la patience, l’attention, l’empathie et la capacité de tisser des liens avec les enfants.

Infrastructure

Vous devez aller au-delà des infrastructures et des installations sportives, académiques et périscolaires pour examiner quelques aspects plus révélateurs :

Conception de l’espace : La conception d’une école est essentielle à l’environnement d’apprentissage. La façon dont l’espace est conçu doit faciliter l’apprentissage et le bien-être de votre enfant sans surcharger ses sens. Par exemple, un espace qui a une abondance de couleurs vives agresse généralement les sens de l’enfant tandis que l’utilisation de pastels en sourdine avec une abondance de lumière naturelle et de plantes aide les enfants.

Utilisation optimale des installations : Le programme scolaire doit être structuré de manière à ce que votre enfant puisse utiliser ces installations de manière significative. Au lieu de chercher des installations, interrogez l’école sur ses programmes sportifs, artistiques et musicaux et cela vous donnera une meilleure réponse sur l’utilisation de ces installations.

Air frais traité à l’intérieur : En moyenne, votre enfant passera au moins cinq heures par jour entouré de 30 à 35 enfants dans une pièce fermée. Elle doit rester à l’abri des polluants nocifs, compte tenu des niveaux d’AQI dans la RCN de Delhi. Vérifiez si l’école est équipée d’unités d’air frais traité qui contrôlent les niveaux de polluants dans les espaces clos.

Sécurité: Outre les vidéosurveillances, les applications de suivi des transports, les systèmes de gestion des visiteurs, etc., vérifiez si l’école :

Est bien éclairé sans coins sombres ou pièces fermées qui n’ont aucune visibilité ou peuvent être verrouillées de l’intérieur

A des gardes/superviseurs qui veillent dans les couloirs et dans toutes les zones

A une formation régulière des gardes et du personnel de soutien sur POCSO et la gestion des enfants ainsi que des recyclages annuels

Engagement des parents

Construire une relation avec l’école de votre enfant s’apparente à un mariage. Lorsque vous réfléchissez à votre choix, prenez le temps de réfléchir à la manière dont s’est déroulée votre interaction avec l’école. Les membres de l’équipe étaient-ils disposés à vous parler et à répondre à vos questions ? A-t-il été facile de communiquer avec l’école et d’organiser une réunion ? La direction de l’école est-elle accessible et accessible ? Quel genre de culture expérimentez-vous lorsque vous rencontrez la direction de l’école ? L’école a-t-elle un programme structuré pour l’engagement des parents en dehors des réunions régulières parents-enseignants ? Si vous voyez des drapeaux rouges dans ces domaines, vous pouvez sérieusement vous demander s’il s’agit de l’école de votre choix. Après tout, si l’école n’est pas disposée à s’engager avec vous maintenant, comment comptez-vous les contacter facilement en cas de problèmes ou de préoccupations auxquels vous pourriez être confronté plus tard ?

Mais au-delà de tout cela, quelle est la priorité absolue lors du choix d’une école ? Vous devez choisir un endroit où vous sentez que votre enfant sera heureux, libre et soigné. Évitez de vous laisser influencer par vos voisins ou par ouï-dire, mais basez votre décision sur la façon dont votre enfant peut en bénéficier, apprendre et grandir en tant qu’individu. Et, bien sûr, les études sont importantes, mais la première expérience de votre enfant dans une école devrait favoriser chez lui le goût d’apprendre – et cela ne peut se produire que dans un endroit où il se sent en sécurité et joyeux.

(L’auteur est directeur académique à I Am a Teacher et possède un doctorat en psychologie de l’éducation de l’Université Jawaharlal Nehru et une maîtrise en éducation de l’Université de Cambridge. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de la Express en ligne.)

