Voici ce qu’il faut faire pour se mettre au travail chez Leroy Merlin pour la campagne de Noël

24/10/2021 à 08h00 CEST

VERONICA SEDEÑO

De Barcelone, à Saint-Jacques-de-Compostelle, en passant par Alcalá de Henares, Roquetas de Mar ou Torrevieja, le Les magasins Leroy Merlin sont à la recherche de personnel pour renforcer leurs effectifs pour le campagne de Noël. Le géant du bricolage fait face à l’augmentation de la consommation en ce moment et, pour cela, il demande des professionnels. Si vous êtes un expert en éclairage, menuiserie, santé, climatisation, service client ou logistique, Offres d’emploi chez Leroy Merlin ils vous intéressent.

Comment accéder aux postes vacants de Leroy Merlin ?

De iberempleos.es, nous vous apportons le moyen le plus simple d’enregistrer votre candidature dans tous les positions que Leroy Merlin propose dans ses différents magasins en Espagne. Pour ce faire, dans les lignes suivantes, nous vous fournissons une liste détaillée de chacun des postes vacants actuellement actifs, ainsi qu’un lien où vous pouvez facilement enregistrer votre candidature pour eux. Oui vous cherchez du travail, c’est votre chance.

OFFRES D’EMPLOI LEROY MERLIN

VENDEUR SPÉCIALISTE DE L’ÉCLAIRAGE VINAROZ / CAMPAGNE DE NOL pour Vinaròs

– Contrat à durée déterminée.

– Journée complète.

Pour vous inscrire et pour plus d’informations sur l’offre d’emploi de Vendeuse spécialiste en Éclairage Vinaroz Campagne de Noël à Vinaròs.

VENDEUR SPÉCIALISTE EN CLIMATISATION LA MAQUINISTA CAMPAGNE DE NOL pour Barcelone

– Contrat à durée déterminée.

– Temps partiel – indifférent.

Pour vous inscrire et pour plus d’informations sur l’offre d’emploi de Vendeur Spécialiste en Climatisation Campagne de Noël La Maquinista à Barcelone.

LOGISTIQUE / CAMPAGNE DE NOL À ROQUETAS DE MAR

– Contrat à durée déterminée.

– Temps partiel – indifférent.

Pour vous inscrire et plus d’informations sur l’offre d’emploi de Logístico / a Roquetas de Mar Christmas Campaign.

VENDEUR / SPÉCIALISTE CHAUFFAGE CAMPAGNE DE NOL À TORREVIEJA

– Contrat à durée déterminée.

– Temps partiel – indifférent.

Pour vous inscrire et pour plus d’informations sur l’offre d’emploi d’un vendeur spécialiste en Chauffage Torrevieja Campagne de Noël.

CAISSE / CONSEILLER RELATION CLIENT CAMPAGNE DE NOL CARTAGENA

– Contrat à durée déterminée.

– Temps partiel – indifférent.

Pour vous inscrire et plus d’informations sur l’offre d’emploi de Caissier / Conseiller Relation Client Cartagena Christmas Campaign.

VENDEUR SPÉCIALISÉ EN CAMPAGNE DE NOL SANITAIRE LA ZENIA pour Orihuela

– Contrat à durée déterminée.

– Temps partiel – indifférent.

Pour vous inscrire et pour plus d’informations sur l’offre d’emploi d’un spécialiste de la vente dans la campagne de Noël sanitaire de La Zenia à Orihuela.

VENDEUR SPÉCIAL DANS LE JARDIN CAMPAGNE DE NOL ALCALÁ DE HENARES

– Contrat à durée déterminée.

– Temps partiel – indifférent.

Pour vous inscrire et pour plus d’informations sur l’offre d’emploi d’un spécialiste de la vente en campagne de Noël Jardin Alcalá de Henares.

CAMPAGNE DE NOL VENDEUR / SPÉCIALISTE EN MAGASIN DE TRAVAUX ET DE CONSTRUCTION pour Lliçà d’Amunt

– Contrat à durée déterminée.

– Temps partiel – indifférent.

Pour vous inscrire et pour plus d’informations sur l’offre d’emploi de Vendeur Spécialiste en Travaux et Construction Campagne de Noël Magasin à Lliçà d’Amunt.

VENDEUR SPÉCIALISTE EN SOLS MAGASIN DE CAMPAGNE DE NOL pour Lliçà d’Amunt

– Contrat à durée déterminée.

– Temps partiel – indifférent.

Pour vous inscrire et pour plus d’informations sur l’offre d’emploi de Vendeur Spécialiste en Sols de Campagne de Noël à Lliçà d’Amunt.

VENDEUR SPÉCIALISTE EN QUINCAILLERIE CAMPAGNE DE NOL LA MAQUINISTA pour Barcelone

– Contrat à durée déterminée.

– Temps partiel – indifférent.

Pour vous inscrire et pour plus d’informations sur l’offre d’emploi d’un vendeur spécialisé dans la campagne de Noël de la quincaillerie La Maquinista à Barcelone.

VENDEUR SPÉCIALISTE DU CLIMAT CAMPAGNE DE NOL CASTELLÓN pour Castelló de la Plana

– Contrat à durée déterminée.

– Temps partiel – indifférent.

Pour vous inscrire et pour plus d’informations sur l’offre d’emploi de Vendeur Spécialiste en Climatisation Campagne de Noël de Castellón à Castelló de la Plana.

VENDEUR SPÉCIALISTE EN TRAVAUX ET CONSTRUCTION CAMPAGNE DE NOL À GÉRONE

– Contrat à durée déterminée.

– Temps partiel – indifférent.

Pour vous inscrire et pour plus d’informations sur l’offre d’emploi d’un Vendeur Spécialiste en Travaux et Construction Campagne de Noël de Gérone.

CAMPAGNE DE NOL VENDEUR SPÉCIALISTE SANITAIRE VIC

– Contrat à durée déterminée.

– Temps partiel – indifférent.

Pour vous inscrire et pour plus d’informations sur l’offre d’emploi de Vendeur Spécialiste en Sanitaire Vic Campagne de Noël.

VENDEUR SPÉCIALISTE EN MENUISERIE CAMPAGNE DE NOL À GÉRONE

– Contrat à durée déterminée.

– Temps partiel – indifférent.

Pour vous inscrire et pour plus d’informations sur l’offre d’emploi d’un vendeur spécialisé en menuiserie Campagne de Noël de Gérone.

VENDEUR SPÉCIALISTE EN ÉLECTRICITÉ CAMPAGNE DE NOL À SANTIAGO pour Saint Jacques de Compostelle

– Contrat à durée déterminée.

– Temps partiel – indifférent.

Pour vous inscrire et pour plus d’informations sur l’offre d’emploi de Vendeur/spécialiste en Electricité Campagne de Noël de Saint Jacques à Saint-Jacques-de-Compostelle.

LOGISTIQUE / MAGASIN DE CAMPAGNE DE NOL – BARICENTRO pour Barberà del Vallès

– Contrat à durée déterminée.

– Temps partiel – indifférent.

Pour vous inscrire et pour plus d’informations sur l’offre d’emploi du Magasin Logistique Campagne de Noël – Baricentro à Barberà del Vallès.