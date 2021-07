Voici ce qu’il faut faire si la dernière mise à jour iOS a détruit la durée de vie de la batterie de votre iPhone

Même si iOS 15 est dans deux mois, Apple a été occupé à produire des mises à jour iOS 14. Plus récemment, la société a publié iOS 14.6. L’épuisement de la batterie, cependant, est un problème important avec la récente mise à jour.

Ainsi, bien que la mise à jour iOS 14.6 contienne quelques nouvelles fonctionnalités et améliorations de performances, vous souhaiterez peut-être suspendre le téléchargement de la mise à jour pour le moment. Selon les utilisateurs des forums de discussion Apple et des sites de réseaux sociaux comme Reddit, l’épuisement de la batterie associé à la mise à jour est important.

Ce que disent les utilisateurs d’iPhone

Le problème d’épuisement de la batterie semble être un contrevenant à l’égalité des chances. En d’autres termes, il sévit sur des appareils plus anciens comme l’iPhone 7 et des appareils plus récents comme l’iPhone 12 Pro. Un utilisateur sur un forum de discussion Apple a déclaré que son iPhone 7 perdait maintenant sa charge après seulement deux heures d’utilisation modérée.

Un utilisateur d’iPhone 12 a déclaré que la batterie de son téléphone était passée d’une charge complète à 30% avec une utilisation minimale. L’utilisateur a ajouté que la santé de la batterie de son iPhone est à 96%.

MacRumors souligne astucieusement qu’une décharge inhabituelle de la batterie est à prévoir après une mise à jour iOS “en raison de la réindexation du système Spotlight et de la réalisation d’autres tâches d’entretien”. Néanmoins, le problème d’épuisement de la batterie affecte les utilisateurs qui ont effectué la mise à jour vers iOS il y a 14,6 semaines.

Comment résoudre le problème d’épuisement de la batterie iOS 14.6

Bien qu’il n’y ait pas encore de solution rapide globale, vous pouvez faire certaines choses pour atténuer le problème. Un utilisateur d’un forum d’assistance Apple a déclaré qu’un spécialiste Apple lui avait demandé d’effectuer une restauration complète avec l’iPhone branché sur son ordinateur. Après la restauration à partir d’une sauvegarde iCloud, le problème de batterie a curieusement disparu.

C’est évidemment pénible de faire une restauration complète, mais il y a aussi d’autres pistes que vous voudrez peut-être explorer. Par exemple, accédez à Paramètres> Batterie et voyez si des applications particulières sont responsables d’une utilisation disproportionnée de la batterie. Certains utilisateurs, par exemple, ont remarqué que les applications Apple Music et Podcasts en particulier consommaient beaucoup d’autonomie.

En dehors de cela, vous pouvez essayer des techniques éprouvées de préservation de la batterie. Par exemple, régler la luminosité de l’écran et travailler en mode basse consommation sont deux options.

Y aura-t-il un correctif d’Apple

Un utilisateur d’iPhone sur Reddit a déclaré que son problème avait été signalé à un spécialiste technique Apple. Le spécialiste a déclaré qu’Apple était au courant du problème et qu’il s’agissait certainement d’un problème avec le logiciel.

“J’ai passé plus de 5 heures au téléphone avec Apple ces dernières semaines et ils ont pris de longs enregistrements de mon téléphone et toutes sortes de diagnostics”, lit-on en partie. “Ils ont confirmé qu’il s’agissait bien d’un problème logiciel et qu’il n’était pas lié au Bluetooth ou au matériel (pour moi du moins) et qu’ils devaient simplement attendre la prochaine mise à jour.”

Pour l’avenir, il va de soi que iOS 14.7 arrive bientôt. La version bêta d’iOS 14.7 est relativement nouvelle, il y a donc de fortes chances qu’un correctif soit en route.

