Voici ce qu’il faut pour bien exécuter ‘Call of Duty: Vanguard’ sur PC

Call of Duty: Vanguard sort cette semaine, et la configuration système requise pour la version PC est enfin là.

Comme toujours, les joueurs sur PC doivent savoir si leurs plates-formes sont à la hauteur. L’éditeur Activision a donc publié les exigences minimales, recommandées, compétitives et Ultra 4K sur le site officiel de Call of Duty.

Système opérateur

Minimum : Windows 10 64 bits (dernière mise à jour) Recommandé/concurrentiel/Ultra 4K : Windows 10 64 bits (dernière mise à jour) ou Windows 11 64 bits (dernière mise à jour)

CPU

Minimum : Intel Core i3-4340 ou AMD FX-6300 Recommandé : Intel Core i5-2500K ou AMD Ryzen 5 1600X Concurrentiel : Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 7 1800X Ultra 4K : Intel Core i9-9900K ou AMD Ryzen 9 3900X

RAM

Minimum : 8 Go Recommandé : 12 Go Compétitif/Ultra 4K : 16 Go

Espace de stockage**

Minimum : 36 Go au lancement (Multijoueur et Zombies uniquement) Recommandé/Compétitif/Ultra 4K : 61 Go au lancement

Cache d’actifs Hi-Rez

Minimum/recommandé/concurrentiel : jusqu’à 32 Go Ultra 4K : jusqu’à 64 Go de cache d’actifs Hi-Rez est un espace disque facultatif qui peut être utilisé pour diffuser des actifs haute résolution. (Facultatif peut être désactivé dans les paramètres du jeu)

Carte vidéo

Minimum : NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon RX 470 Recommandé : NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580 Concurrent : NVIDIA GeForce RTX 2070/RTX 3060 Ti ou AMD Radeon RX 5700XT Ultra 4K : NVIDIA GeForce RTX 3080 ou AMD Radeon RX 6800 XT

Mémoire vidéo

Minimum : 2 Go Recommandé : 4 Go Compétitif : 8 Go Ultra 4K : 10 Go

Pilotes recommandés de NVIDIA/AMD

NVIDIA : 472.12 AMD : 21.9.1

Jetez un œil à la bande-annonce PC de Call of Duty: Vanguard ci-dessous.

Fait intéressant, les tailles d’espace de stockage sont répertoriées comme Call of Duty: Warzone est connu pour ses tailles d’installation horriblement énormes. 36 Go étant le minimum ne devrait pas occuper trop d’espace sur le disque dur de votre PC, au moins.

Call of Duty: Vanguard sortira le 5 novembre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC. Il arborera le nouveau système anti-triche Ricochet qui, espérons-le, éliminera les tricheurs qui tourmentent Call of Duty depuis des lustres. Il aura une prise en charge des déclencheurs adaptatifs astucieux sur PS5 si vous jouez également sur cette plate-forme.

