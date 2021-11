Voici ce qu’il y a dans l’édition anniversaire Skyrim de 50 $ de Bethesda

Capture d’écran : Bethesda / Kotaku

Hier, juste une semaine avant son lancement, Bethesda a finalement révélé combien coûtera Skyrim Anniversary Edition : 50 $. Mais ce que vous obtenez réellement dans la dernière version du jeu vieux de dix ans est un peu déroutant, alors décomposons-le.

Que comprend Skyrim Anniversary Edition ?

L’édition anniversaire de Skyrim comprend Skyrim, les trois DLC—Dragonborn, Hearthfire et Dawnguard—tous le contenu du mod Creation Club précédemment publié, du nouveau contenu de mod Creation Club et un tout nouveau mécanisme de pêche.

Ce n’est pas une meilleure version de Skyrim. C’est juste Skyrim avec plus de trucs. Il sortira sur Xbox One, PS4 et PC le 11 novembre.

Qu’est-ce que le Club Création ?

Creation Club est des mods payants organisés par Bethesda. La société est entrée dans l’eau chaude lorsqu’elle a annoncé des plans pour des mods payants réguliers il y a plusieurs années, puis a fait marche arrière et est sortie plus tard avec Creation Club. Le contenu là-bas coûte de l’argent, dont une partie va à tous les développeurs externes qui ont aidé à le faire, mais il ne remplace pas la communauté de mods gratuits existante de Skyrim.

Les mods du Creation Club sont achetés avec des crédits qui coûtent environ 1 $ pour 100. Si vous deviez acheter tous les mods actuels du Creation Club séparément, cela coûterait bien plus de 100 $. C’est pourquoi Bethesda appelle Skyrim Anniversary Edition un « pack pratique et de grande valeur ».

Combien de versions de Skyrim existe-t-il ?

Trop. Listons-les :

The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) Skyrim – Legendary Edition (2013) Skyrim – Special Edition (2016)Skryim pour Nintendo Switch (2017)Skyrim VREt maintenant Skyrim Anniversary Edition

Capture d'écran : Bethesda

Puis-je passer à la dernière version de Skyrim si je possède l’une des anciennes versions ?

Sorte de. Bethesda a également révélé hier que les propriétaires actuels de Skyrim Special Edition pourraient payer 20 $ pour obtenir tout ce qui est supplémentaire dans la version anniversaire. Il ne s’agit pas vraiment d’une mise à niveau payante optionnelle, mais d’une grosse remise sur tous les éléments actuels du Creation Club.

Si vous avez une autre version de Skyrim, vous n’avez pas de chance. Et Skyrim Anniversary Edition ne vient pas sur Switch.

Que se passe-t-il si je n’achète pas ou ne passe pas à Skyrim Anniversary Edition ?

Vous obtiendrez toujours une tonne de choses, en supposant que vous possédiez déjà l’édition spéciale. Le nouveau mécanisme de pêche sera une mise à jour gratuite pour tout le monde, tout comme des éléments spécifiques du contenu du Creation Club, notamment un nouvel ensemble de quêtes appelées Saints & Seducers, de nouveaux objets Rare Curios et le mode Survie où les joueurs peuvent mourir de froid.

Skyrim recevra également une version PS5 et Xbox Series X/S à l’avenir qui sera gratuite pour tous les propriétaires existants de l’édition spéciale ou de l’édition anniversaire.

Pourquoi tout cela se produit-il ?

Je suppose que si vous collez les mots « Skyrim » et « Edition » sur quelque chose, quelqu’un quelque part l’achètera. C’est aussi une façon de continuer à facturer une prime pour un jeu vieux de 10 ans. J’ai acheté Skyrim Special Edition sur PSN en janvier pour 16 $ car il était en vente.

Maintenant, il est de retour à 40 $ et je doute qu’il soit à nouveau réduit de la même manière de sitôt. Pour tous ceux qui n’ont pas encore acheté l’édition spéciale, pourquoi ne pas simplement payer les 10 $ supplémentaires pour tous les trucs supplémentaires ? C’est une façon de gérer le fait que The Elder Scrolls 6 est probablement encore dans plusieurs années au mieux.

Et dans les mots éternels de Pete Hines, « Si vous ne le voulez pas, ne l’achetez pas. »