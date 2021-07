Voici ce qu’une star de “Loki” de Marvel a à dire sur la finale

Il semble qu’hier nous avons commencé à regarder Loki de Marvel, mais la première saison est presque terminée. La finale de Loki est diffusée sur Disney + mercredi, et nous saurons bientôt comment cette fantastique aventure se termine. Loki est la meilleure histoire MCU pour la télévision à ce jour et facilement l’un des meilleurs titres de tout l’univers cinématographique.

Le spectacle a réussi à livrer sur deux fronts incroyables. Tout d’abord, il a fallu un personnage que nous connaissions et a raconté une histoire de rédemption différente, différente de ce que nous avons vu de Loki dans les films. Deuxièmement, il a utilisé l’histoire de Loki pour fournir les nouvelles règles d’engagement. La phase 4 comportera de nombreuses actions multivers et Loki établit les règles de base. Nous avons entendu parler de la timeline sacrée, des réalités alternatives, des événements Nexus, des voyages dans le temps et du rôle de TVA dans tout cela. L’épisode 6 révélera le plus grand mystère de la série et préparera le terrain pour le multivers de la folie qui suivra. Et l’une des stars de Loki vient de nous donner un petit teaser concernant le prochain épisode final de la série. Avant d’aller plus loin, notons que certains spoilers Loki mineurs pourrait suivre ci-dessous.

N’oubliez pas de gérer les attentes !

La finale de WandaVision a donné aux fans une leçon précieuse sur les histoires Disney + de Marvel. Et cela nous a appris à la dure. Les émissions racontent des histoires simples et précises. Nous aurons de nombreux moments MCU passionnants, notamment des camées et des œufs de Pâques. Il s’agit, après tout, d’une histoire MCU, ils utiliseront donc autant de connaissances que possible. Mais Marvel ne compliquera pas trop les choses. Et cela n’inclura pas de grandes révélations dans les émissions de télévision. Ceux-ci sont réservés pour les films. Marvel a déclaré qu’il créait les émissions avec l’idée que quiconque regarde les films n’aura pas besoin de voir les émissions de télévision en premier. Là encore, Disney veut attirer autant de personnes que possible vers son service de streaming, et les émissions y contribueront. Surtout Loki.

Les attentes étaient si élevées pour la finale de WandaVision que les fans ont été informés à l’avance qu’ils pourraient être déçus. La finale du Falcon s’est jouée différemment. Nous l’avons vu venir et nous savions qu’il ne fallait plus nourrir ces attentes.

Loki (Tom Hiddleston) et Sylvie (Sophia Di Martino) dans Loki épisode 3. Source de l’image : Marvel Studios

Le teaser de la finale de Loki sonne différemment

Avec Loki, la seule attente que j’ai est que la finale soit au moins aussi impressionnante que l’épisode précédent. C’est déjà une attente que je pourrais avoir à tempérer.

Mais le ton est cette fois-ci différent des personnes impliquées dans la série. Il n’y a aucun avertissement que nous pourrions être déçus. En fait, c’est le contraire cette fois-ci. L’actrice Tara Strong, qui exprime Miss Minutes dans la série, a parlé à Murphy’s Multiverse de la finale.

Strong n’a pas révélé de gros spoilers sur la finale de Loki, pas que nous nous attendions à ce qu’elle le fasse. Mais elle a dit que les fans vont être “tellement heureux” de ce qui se passera ensuite :

Ils vont être si heureux. Souvent, vous regardez une émission et vous êtes investi dans une émission et le dernier épisode vous laisse déçu. Et je pense que cette série de Loki, du début à la fin, a été l’un des spectacles les plus stellaires et les plus parfaits que j’aie jamais vus et tout le monde va juste être heureux et excité et avoir l’impression d’avoir fait une super, super balade.

Loki (Tom Hiddleston) dans Loki Episode 2. Source de l’image : Marvel Studios

Qui est Miss Minutes ?

Miss Minutes est facilement l’un des moments forts de l’émission. C’est l’IA de TVA qui semble avoir son propre esprit. Nous l’avons vu sporadiquement dans les cinq épisodes jusqu’à présent, et nous avons rencontré différents visages de ce personnage animé. Certaines théories disent que Miss Minutes pourrait être encore plus néfaste qu’elle ne le laisse entendre. Après tout, elle est à TVA probablement depuis le début. Et nous pourrions très bien mieux la connaître dans d’autres histoires MCU mettant en vedette la TVA.

Strong a reconnu l’intérêt en ligne pour le personnage animé de l’IA sans rien révéler de trop juteux à propos de Miss Minutes :

J’aime, vous savez, me connecter avec les fans et voir ce qu’ils font sur les réseaux sociaux. J’ai adoré tout l’art qui a été fait. Cela a été incroyable. Et j’aime toutes leurs théories, je ne peux pas dire si les choses vont bien ou pas, mais ça a été amusant de voir des gens si investis dans la série.

Chose intéressante, l’actrice a déclaré qu’elle n’avait pas eu l’occasion de rechercher l’histoire du personnage. L’implication est qu’elle ne connaît pas l’histoire d’origine. Par conséquent, nous pourrions ne pas obtenir de réponses à toutes nos questions sur la TVA dans la finale de Loki. Là encore, l’épisode 6 sera consacré à Loki (Tom Hiddleston) et Sylvie (Sophia Di Martino) rencontrant la mystérieuse personne derrière le rideau.

L’épisode 6 de Loki est diffusé sur Disney + tôt mercredi.

