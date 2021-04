Voici chacun des 53 nouveaux originaux Netflix à venir en avril 2021 – .

Les abonnés Netflix ont en fait un tas de grandes sorties à attendre ce mois-ci. En 2019 et au premier semestre 2020, ce serait une déclaration ridicule car les abonnés de Netflix avaient des tonnes de sorties formidables à attendre chaque mois. Dernièrement, cependant, ce n’est tout simplement pas le cas. Netflix a réussi à maintenir sa quantité de nouveautés ces derniers mois, mais la qualité des originaux de Netflix a vraiment souffert jusqu’à présent en 2021. Jetez un coup d’œil à la liste complète des versions d’avril 2021 de Netflix, cependant, et il y a certainement de l’espoir que les choses va commencer à se redresser ce mois-ci.

La liste contient de nombreux films tiers et montre que Netflix a obtenu une licence d’autres studios, y compris 13 films et émissions différents sortis dès le 1er avril. Il y a même quelques titres incontournables sur cette liste si vous ne les avez pas déjà vus ou si vous devez être revu. Mais si vous payez pour Netflix, vous êtes probablement beaucoup plus intéressé par les nouveaux films et séries télévisées Netflix originaux qui devraient être diffusés chaque mois. Dans cet esprit, nous avons supprimé tout le remplissage et arrondi chaque nouveau produit Netflix original qui devrait sortir en avril 2021.

Au cours du mois d’avril 2021, 53 films, séries et documentaires originaux Netflix devraient faire leurs débuts. Comme on pouvait s’y attendre ces derniers temps, cela inclut beaucoup de contenu qui semble un peu terne. C’est vraiment dommage que les ratés de Netflix deviennent de plus en plus courants alors que la société se démène pour rivaliser avec tous les nouveaux concurrents de streaming qui ont surgi au cours de la dernière année.

La bonne nouvelle est qu’il y a aussi quelques nouvelles sorties au programme qui semblent pouvoir être gagnantes. Quelques exemples de premier ordre incluent Concrete Cowboy avec Idris Elba et Caleb McLaughlin, un nouveau drame policier basé sur de vrais événements appelé The Serpent, et une comédie de super-héros mettant en vedette Octavia Spencer et Melissa McCarthy appelée Thunder Force qui arrive sur Netflix le 9 avril. Thunder Force a l’air d’être vraiment bon ou vraiment très mauvais.

Ces titres et bien d’autres sont tous dans la file d’attente ce mois-ci, mais il y a une nouvelle série en particulier que d’innombrables abonnés Netflix attendent plus que toute autre chose. C’est vrai, après des mois de taquineries et la sortie récente du premier trailer complet, Shadow and Bone saison 1 arrive enfin le 23 avril. Cette émission fantastique est en train de devenir la nouvelle obsession de Netflix de millions de personnes, et vous pouvez regarder la bande-annonce ici sur Netflix.

Vous voulez savoir quand chacun de ces originaux Netflix est sur le point de sortir? Consultez le calendrier de sortie complet d’avril 2021 ci-dessous.

Streaming le 1er avril

Diffusion le 2 avril

Diffusion le 5 avril

Streaming le 6 avril

Streaming le 7 avril

Diffusion le 8 avril

Diffusion le 9 avril

Diffusion le 12 avril

Streaming le 13 avril

Diffusion le 14 avril

Streaming le 15 avril

Streaming le 16 avril

Diffusion le 18 avril

Diffusion le 20 avril

Diffusion le 21 avril

Zéro – NETFLIX ORIGINAL 🇮🇹

Diffusion le 22 avril

Streaming le 23 avril

Ombre et os – NETFLIX ORIGINAL

Dites-moi quand – FILM NETFLIX 🇲🇽

Diffusion le 27 avril

Streaming le 28 avril

Sexifier – NETFLIX ORIGINAL 🇵🇱

Guide de l’espace de tête pour dormir – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Diffusion le 29 avril

Diffusion le 30 avril

Date de sortie à déterminer

