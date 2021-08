Voici combien d’argent l’IRS vient d’envoyer

in

Vérifiez votre boîte aux lettres, les gens, car pour des millions d’entre vous, un nouveau chèque de relance devrait arriver dans les prochains jours. C’est selon la dernière mise à jour du crédit d’impôt pour enfants de l’IRS, qui a partagé quelques premiers détails sur cette deuxième série de paiements de crédit d’impôt pour enfants.

Le chèque n ° 2 de cette série de six chèques a commencé à sortir le vendredi 13 août. Il s’agit en quelque sorte d’un tout nouveau chèque de relance qui fournira quelques centaines de dollars aux familles avec enfants éligibles. Les six chèques arrivent chaque mois jusqu’en décembre. Et voici ce que vous devez savoir à leur sujet.

Mise à jour du crédit d’impôt pour enfants

L’IRS avait précédemment fixé le 15 de chaque mois, commençant en juillet et se terminant en décembre, comme date d’émission de ces nouveaux chèques. Ce mois-ci, cependant, le 15 tombe un dimanche. L’agence fiscale a donc confirmé la date de paiement ce mois-ci au vendredi 13 août.

C’est la date à laquelle les dépôts directs pour ce nouveau chèque de crédit d’impôt pour enfants ont commencé à toucher les comptes bancaires. Si l’IRS n’a pas vos coordonnées bancaires, cependant, vous devrez attendre encore quelques jours. Pour que votre chèque arrive par la poste, sous forme papier, c’est-à-dire.

Les points importants à savoir sur cette deuxième vérification du crédit d’impôt pour enfants de l’IRS comprennent :

Ce nouveau lot de paiements totalise environ 15 milliards de dollars. Ces paiements vont à environ 36 millions de familles américaines. La grande majorité des paiements se fera sous forme de dépôt direct, et non sous forme de chèque papier.

Points supplémentaires de l’IRS

Certaines familles devront être au courant de cette alerte que l’IRS a incluse vendredi dans sa mise à jour du crédit d’impôt pour enfants. «L’IRS veut alerter certains destinataires qui ont reçu des dépôts directs en juillet qu’ils recevront les paiements d’août par courrier. En raison d’un problème qui devrait être résolu par les paiements de septembre, un pourcentage de ces bénéficiaires – moins de 15 % – qui ont reçu des paiements par dépôt direct en juillet recevront des chèques papier pour le paiement d’août. »

La bonne nouvelle, selon l’agence fiscale ? Pour les personnes concernées, le paiement de septembre devrait revenir automatiquement à un dépôt direct. En outre, les familles peuvent toujours visiter le portail de mise à jour du crédit d’impôt pour enfants de l’IRS pour voir si elles reçoivent un dépôt direct ou un chèque papier pour le mois en cours.

A noter également, selon l’IRS :

Les familles qui n’ont pas reçu de paiement en juillet et qui reçoivent leur premier paiement mensuel en août recevront tout de même le paiement intégral du crédit d’impôt pour enfants pour l’année. Cela signifie que le paiement total s’étendra sur cinq mois au lieu de six, ce qui augmentera chaque paiement mensuel.

