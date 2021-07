Voici combien d’argent vous pouvez obtenir en ce moment entre les chèques de relance et les crédits d’impôt • .

D’ici la fin de l’année, le gouvernement fédéral aura envoyé à des millions d’Américains une sorte de bonus cette année qui totalise près de 3 500 $. C’est selon une nouvelle mise à jour de relance de l’Institute on Taxation and Economic Policy, qui a calculé qu’un mélange de nouveaux chèques de relance et de crédits d’impôt a un impact important. À hauteur, en fait, d’une moyenne de 3 450 $ pour les Américains gagnant 65 000 $ ou moins par an.

Ces chiffres se concentrent sur les troisièmes chèques de relance que des millions d’Américains ont déjà commencé à recevoir. Ainsi que l’élargissement de deux crédits d’impôt — le crédit d’impôt pour enfants, ainsi que le crédit d’impôt sur le revenu gagné. Ils découlent de la législation de relance que le président Biden a signée en mars. Mais, rappelez-vous, ce projet de loi comportait également d’autres avantages pour les Américains, notamment une augmentation des subventions aux soins de santé et un supplément de 300 $ par semaine pour aider les travailleurs sans emploi.

Nouvelle mise à jour de relance

Avant d’examiner de plus près ces avantages, rappelons-nous également ce que le gouvernement fédéral, ainsi que les représentants des États, font en réponse à la douleur économique de la pandémie de coronavirus. Comme nous l’avons noté hier, plus d’un projet de loi de secours d’urgence contre les coronavirus adopté par le Congrès comprenait également des milliards d’aide à la location de relance. Malheureusement, cependant, il existe des preuves que suffisamment d’Américains ne semblent toujours pas être conscients de ce fait.

Un autre crédit d’impôt élargi est le crédit pour la garde d’enfants et de personnes à charge. Il peut rapporter aux contribuables jusqu’à 50 % jusqu’à 8 000 $ de frais de garde d’enfants et des frais similaires pour un enfant de moins de 13 ans, un conjoint ou un parent qui ne peut pas s’occuper d’eux-mêmes ou une autre personne à charge. Et jusqu’à 16 000 $ de dépenses pour deux personnes à charge ou plus.

Cela nous amène à où en sont les choses avec l’évaluation de l’institut de ce que des millions d’Américains les plus nécessiteux peuvent obtenir de certains des autres avantages de relance disponibles.

Les données

Les données suivantes de l’institut, via CNBC, montrent combien les Américains à divers niveaux de revenu peuvent gagner grâce aux nouveaux avantages de relance :

Plus tôt ce mois-ci, l’IRS a commencé à distribuer le premier des six paiements de crédit d’impôt fédéral pour enfants élargi. Normalement, ce crédit atteint un maximum de 2 000 $. En raison de la pandémie, ce montant est passé à 3 600 $. Le crédit est également structuré de manière à ce que les bénéficiaires en reçoivent la moitié dès maintenant et l’autre moitié l’année prochaine.

Autres détails à garder à l’esprit dans le cadre de cette nouvelle mise à jour du stimulus :

En ce qui concerne la moitié de ce crédit d’impôt que vous pouvez obtenir maintenant, les familles avec enfants de moins de 6 ans reçoivent des chèques mensuels pouvant aller jusqu’à 300 $ pour chaque enfant admissible. Entre 6 et 17 ans, le montant est de 250 $ pour chaque enfant. Ces six chèques totaliseront jusqu’à la moitié du paiement du crédit d’impôt pour enfants approuvé par la famille. L’autre moitié arrivera l’année prochaine sous forme de crédit d’impôt normal.

