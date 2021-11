Voici combien de cas vous avez pour votre téléphone

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Un étui est sans doute l’accessoire le plus important que vous puissiez acheter pour votre téléphone, surtout si vous avez dépensé un joli centime sur l’appareil. Ces étuis sont généralement destinés à protéger votre téléphone, mais ils sont également de toutes formes et tailles.

Donc, dans cet esprit, nous nous sommes demandé si les lecteurs d’Android Authority se contentaient d’un étui pour leur appareil ou s’ils en avaient plus. C’est ce que nous avons demandé plus tôt cette semaine, et voici les résultats.

Combien de coques avez-vous pour votre téléphone ?

Résultats

Plus de 1 400 votes ont été exprimés après la publication du sondage lundi, ce qui nous donne une taille d’échantillon décente. Et l’option la plus populaire était clairement un cas, avec 40 % des répondants qui l’ont choisi.

En deuxième position se trouvait le camp qui a déclaré avoir deux étuis pour son téléphone (22,45 %). Il semble que plusieurs commentaires de lecteurs appuient ce choix, expliquant qu’ils ont un étui pour un usage quotidien et un autre pour d’autres besoins (par exemple, durabilité, voiture).

En rapport: Notre guide pour choisir les meilleures coques de téléphone

Chose intéressante, le troisième choix le plus populaire était quatre cas ou plus (15,6%). Ceux qui ont choisi trois cas arrivent en quatrième position (13,8%) et ceux qui n’ont pas de cas se sont retrouvés en dernière position avec près de 8% des voix.

Il est également intéressant de voir deux lecteurs dans les commentaires dire qu’ils ont plusieurs cas à des fins de style/mode. Et qui peut leur en vouloir alors qu’il existe une variété ahurissante d’options de boîtiers sur le marché.

commentaires

eszklar : J’ai actuellement un Pixel 5 et avant cela un Pixel 3 et Pixel XL. Ils sont tous allés dans les affaires Otterbox Defender. Peu importe qu’ils ressemblent à des briques, je veux une protection maximale (y compris des protecteurs d’écran en verre). Aashish : J’ai plusieurs cas. Si je suis trop poulette pour utiliser mon téléphone sans étui, le dernier que je peux faire est d’en acheter plusieurs et de montrer du style Techngro : je n’ai actuellement qu’un seul étui. La plupart que j’ai jamais eu pour un téléphone était de 2 (un étui portefeuille et un étui de base en TPU). mattc: 2 car le vélo utilise un support que la voiture n’accepte pas. Boîtier de prise pop pour tous les jours et la voiture et un boîtier de montage quad pour le vélo. Eric Pearson : J’ai initialement acheté l’étui dbrand pour mon s21 et j’y ai ajouté un anneau en métal pour pouvoir utiliser un chargeur magnétique sans fil dans la voiture. J’étais assez satisfait de ma solution. Arrivé Moment {une entreprise de caméras} avec leur anneau en métal intégré qui a donné un accrochage satisfaisant sur les chargeurs «magsafe», maintenant j’ai deux étuis. Quelqu’un veut un cas dbrand? Evie : J’en ai 3 que je change continuellement pour correspondre à ma tenue. Purement pour la mode mais pourquoi pas ! Colin English : J’ai deux étuis, un qui est venu avec le téléphone et un que j’ai acheté qui est plus robuste. J’ai fait tomber mon téléphone plusieurs fois et il a résisté à tous les dommages.

Merci d’avoir voté dans ce sondage et d’avoir laissé un commentaire. Pensez-vous que tous les téléphones devraient être livrés avec un étui ? Si oui, quel type de cas ? Faites-nous savoir ci-dessous.

commentaires