Voici combien de jeux vidéo sont sortis en 2021 – et combien peu avaient des éditions physiques

Le nombre total de jeux vidéo sortis en 2021 a considérablement augmenté par rapport à 2020, et le pourcentage de jeux qui avaient une version physique a continué de baisser alors que l’industrie dans son ensemble se dirige davantage vers le numérique. Ces données basées aux États-Unis et d’autres conclusions clés proviennent de l’analyste du NPD, Mat Piscatella.

Postant sur Twitter, Piscatella a déclaré que le nombre total de sorties de jeux vidéo en 2021 était en hausse de 64% par rapport à 2020, tandis que le pourcentage de jeux qui avaient une version physique est tombé en dessous de 10%. Selon les conclusions de Piscatella, les nombreuses exclusivités numériques du Switch « ont fait le gros du travail ». Le nombre de jeux Switch qui n’avaient pas de version physique a atteint 980 en 2021 contre 357 en 2020, a constaté Piscatella.

Dans l’ensemble, le nombre de jeux sortis physiquement aux États-Unis était « essentiellement stable » en 2021, atteignant 228, contre 236 en 2020. Par rapport au pic de la génération précédente de consoles, le nombre de jeux sortis physiquement en 2008 était de 1 267. , ce qui montre à quel point l’industrie a changé.

Les jeux sortis sur Steam font partie de ce calcul et d’autres, a confirmé Piscatella à GameSpot. Les données montrent une tendance claire : le pourcentage de sorties de jeux physiques continue de baisser.

Piscatella a également révélé que près de 1 700 jeux ont été lancés sur les plateformes Nintendo en 2021, soit une augmentation de 63 % par rapport aux ~ 1 000 titres sortis en 2020. Plus précisément, cela correspond à environ 4,6 jeux sortis sur une plateforme Nintendo chaque jour en 2021. » Si vous pensiez que Switch était une plate-forme beaucoup plus encombrée en 2021… eh bien… c’était le cas », a déclaré Piscatella.

Comme pour les autres plateformes, le nombre de sorties de jeux PlayStation en 2021 était de 980 en 2021, en hausse de 33% par rapport à 742 en 2020. Sur Xbox, il y a eu 725 nouveautés, en hausse de 45% par rapport à 500 en 2020.

La prochaine grande nouvelle du groupe NPD aura lieu le 14 janvier, date à laquelle il annoncera les jeux, consoles et accessoires les plus vendus aux États-Unis en décembre 2021 et toute l’année. On s’attend à ce que Call of Duty: Vanguard soit le jeu le plus vendu de 2021 dans l’ensemble.