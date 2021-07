Voici combien de lecteurs désactivent la 5G sur leurs téléphones

Les téléphones 5G sont de plus en plus nombreux, mais la technologie n’est pas encore devenue une caractéristique essentielle dans toutes les régions. Si vous êtes principalement desservi par le Wi-Fi toute la journée ou si vous êtes satisfait de vos vitesses 4G LTE, il est probable que vous désactiviez la 5G lorsque vous n’en avez pas vraiment besoin. Cependant, désactiveriez-vous vraiment une fonctionnalité sur un appareil pour lequel vous avez payé ?

C’est une expérience de pensée que nous avons récemment proposée à nos lecteurs. Nous voulions savoir si, en aucune circonstance, ils laissent sur la connectivité 5G de leur téléphone ou l’éteignent pendant la journée. Voici comment ils ont sondé.

Désactivez-vous parfois la 5G sur votre téléphone ?

Résultats

Nous avons reçu plus de 1 300 réponses à ce sondage, mais un choix a reçu une majorité écrasante. Un peu plus de 50 % des personnes interrogées ne désactivent en aucun cas la 5G sur leurs appareils. Peut-être que ces lecteurs ressentent des gains valables du service ou ne savent pas comment désactiver la 5G sur leurs appareils. Quoi qu’il en soit, c’est une part étonnamment importante, surtout si l’on considère les opinions exprimées dans les commentaires.

Fait intéressant, plusieurs lecteurs assurent que la 5G est « toujours désactivée ». 39,4% des lecteurs admettent utiliser leur téléphone sans 5G à tout moment. Vraisemblablement, ces utilisateurs ne voient pas les avantages de la 5G ou se trouvent dans une région mal desservie par la technologie.

Enfin, un peu plus de 10 % des lecteurs ne désactivent la 5G que lorsqu’ils ont un signal faible ou une batterie faible. À en juger par les réponses dans la section commentaires, un signal bancal semble être une raison courante pour désactiver la 5G.

Vos commentaires

Oui, oui : j’ai T-Mobile et j’utilise un Pixel 5. Si j’ai la 5G, je perds la connexion et je passe la plupart du temps à essayer de connecter le téléphone. C’est fou comment il montrera le signal 5G fort mais rien ne fonctionne. Passez des heures par jour à activer/désactiver le mode avion et à redémarrer le téléphone. Il est plus facile de le laisser comme LTE préféré et de ne pas le gérer. Jeff Namhie : Je ne désactive jamais la 5G. Mon Pixel 5 le fait pour moi. AnySmarterIdRunLinux : Je l’ai désactivé une fois, le jour où j’ai reçu le téléphone. Lamar Taylor : Je possède l’iPhone 12 Pro Max sur Verizon et le GS21 Ultra comme téléphone professionnel sur AT&T. Jusqu’à présent, la 5G n’est que du battage publicitaire et principalement de la publicité mensongère… c’est si vous pouvez obtenir un signal 5G cohérent pendant plus de 5 minutes. Si vous conduisez, marchez ou entrez dans un bâtiment, ne vous embêtez même pas avec la 5G car le LTE régulier sera plus rapide. En fait, j’ai désactivé la 5G sur mon iPhone pour préserver la durée de vie de la batterie. Stanley Kubrick : Je continue d’essayer la 5G sur mon OnePlus 8T sur T-Mobile. J’ai une bonne réception 5G… des barres complètes. Et les tests de vitesse sur le Web montrent que la 5g est plus rapide que le LTE. Cependant, dans le monde réel, les pages Web LTE se chargent plus rapidement que sur la 5G. La batterie dure plus longtemps sur LTE. Les vidéos sur YouTube ne sont pas tamponnées sur LTE alors qu’elles le font parfois sur la 5G “plus rapide” ! Alors là, pour l’instant j’utilise juste le LTE car c’est quand même mieux à mon avis. J’habite juste au nord de Houston TX, donc je suis dans une zone 5G très bien saturée. Jusqu’à ce qu’il s’améliore dans l’utilisation dans le monde réel, c’est interdit pour moi.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez d’autres idées concernant la connectivité 5G, assurez-vous de les déposer ci-dessous.