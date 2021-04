Voici combien de smartphones vous possédez

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

De nombreuses personnes possèdent un seul smartphone. Avec ce compagnon de poche solitaire, ils communiquent avec les autres et gèrent leur vie numérique. Mais certains peuvent avoir besoin de plus d’un appareil pour ce faire ou avoir plusieurs smartphones en leur possession.

Dans un récent sondage, nous avons demandé aux lecteurs d’Android Authority de divulguer le nombre de smartphones qu’ils possèdent. Voici ce qu’ils nous ont dit.

Combien de smartphones possédez-vous?

Résultats

Ce sondage a vraiment poussé les lecteurs à voter et à parler. Nous avons recueilli plus de 2 200 votes et les résultats sont répartis de manière relativement uniforme. La majorité des lecteurs – plus d’un sur trois, en fait – ne possède qu’un seul smartphone. Plus de 28% des lecteurs admettent posséder deux smartphones. Cela s’est avéré la deuxième option la plus populaire. Fait intéressant, plus de 22% des lecteurs possèdent plus de quatre smartphones.

Les commentaires brossent également un tableau intéressant. Bien que près de 65% des lecteurs possèdent au moins deux smartphones, la plupart des lecteurs possèdent plusieurs appareils mais s’en tiennent à un smartphone principal pour leurs besoins quotidiens. D’autres semblent répartir des charges de travail spécifiques entre plusieurs appareils. Lisez plus d’anecdotes des lecteurs ci-dessous.

Voici ce que vous nous avez dit

Ghostwriter d’Eminem: Je n’ai besoin que d’un seul téléphone, c’est pourquoi je dois m’assurer qu’il répond à tous mes besoins, normalement je donne simplement mon ancien téléphone une fois que je passe à un nouveau téléphone.roaduardo: Je vais mieux ces jours-ci. J’étais une tarte quand il s’agissait de garder plusieurs téléphones à portée de main. Juste 2 maintenant. Un iOS, un Android.Bonjour: mon Galaxy S21 Ultra comme appareil principal, ainsi que mon OnePlus 7 Pro secondaire, puis mon iPhone XR, puis mon Pixel 4a. J’ai aussi des téléphones plus anciens, mais ce sont les quatre que j’utilise principalement. Farhan Ahmad Tajuddin: J’ai actuellement trois smartphones actifs avec moi. J’utilise mon Microsoft Lumia 950 que j’ai acheté en septembre de l’année dernière comme pilote quotidien, tandis que j’ai l’ancien Samsung Galaxy Note 4 de mon père pour une expérience ROM personnalisée car je l’ai complètement déGooglé et j’utilise maintenant la ROM personnalisée Havoc-OS Android 10. J’ai aussi un V50 avec son étui DualScreen comme compagnon de mon Lumia 950 principalement pour le divertissement mobile et l’utilisation de WhatsApp.jdrch: 3: Note9, Pixel 3 XL et Galaxy S5.Mitchell Rome Nabors II: J’ai mon pilote quotidien, OnePlus 8T. Puis mon téléphone «juste au cas où», OnePlus 5T, est resté de mon arrivée chez AT&T. Depuis ce téléphone, j’ai eu jusqu’à 3 téléphones il y a quelques années.Richard Durishin: J’ai deux SIMS actifs – un dans un Duo et un dans un V60. J’ai aussi un G8 – que j’ai utilisé pour le streaming via ma HiFi à cause du MQA DAC, de tous mes téléphones Windows et de mon S / E P910a d’origine, l’un des premiers smartphones que vous puissiez acheter aux États-Unis. téléphones dans les tiroirs de la maison. Je dirais 10 au total.essgeewhy: j’ai 3 téléphones, Pixel 5 est mon pilote quotidien, Pixel 4XL comme secondaire / sauvegarde et un Essential PH-1 à utiliser avec mon Mavic Mini.Paul Russell: J’ai deux pilotes quotidiens, OnePlus 6T et Samsung Galaxy S10E, et un ancien Huawei Y7 en rechange. J’ai aussi un Nokia 2 mais je ne l’utilise pour rien même s’il fonctionne toujours.Roberto Suarez: J’ai 3 téléphones. Le premier est mon téléphone bancaire. J’utilise toujours le téléphone le plus récent que j’ai pour mes opérations bancaires. Deuxièmement, mon entreprise + mon téléphone quotidien. Le modèle de téléphone de l’année dernière. Utilisation pour carte de fidélité électronique, paiement électronique (système de paiement non bancaire), WhatsApp, Line, WeChat. Le troisième est mon autre téléphone. Utilisez pour autre que ceux 2 ci-dessus.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez des idées sur les résultats ou d’autres anecdotes sur les smartphones que vous possédez, déposez-les dans les commentaires ci-dessous.