Voici combien de temps durera la pénurie de puces, selon Samsung

TL;DR

Samsung aurait déclaré que la pénurie de puces se poursuivrait jusqu’au deuxième semestre 2022. Il aurait déclaré que les chipsets et les puces RF en particulier seraient rares d’ici là. L’entreprise prendrait quelques mesures pour atténuer le problème.

La pénurie mondiale de puces a affecté pratiquement toutes les entreprises technologiques à un certain titre, y compris l’industrie des smartphones. Ce manque à gagner a également affecté Samsung, et cela nous aurait donné un calendrier pour le moment où les choses se calmeront.

Samsung pense que la pénurie se poursuivra jusqu’au second semestre 2022, a rapporté The Elec. Le chef de la téléphonie mobile, TM Roh, a discuté de la question avec des représentants de plus de 30 partenaires et fournisseurs le 10 novembre, ont indiqué des sources au point de vente.

Samsung aurait noté lors de la réunion que les chipsets et les puces RF en particulier seront en nombre insuffisant jusqu’au deuxième semestre 2022.

Néanmoins, il semble que le fabricant coréen prenne plusieurs mesures pour atténuer les pénuries. Les sources ont déclaré à The Elec que Samsung ferait pression pour des contrats annuels avec des fonderies de puces pour sécuriser la capacité de production de puces. Il est également affirmé que le fabricant de smartphones stockera désormais jusqu’à quatre semaines de fournitures de puces au lieu de deux semaines comme il le fait actuellement.

Nous sommes heureux de voir la société prendre des mesures pour atténuer les effets de la pénurie de puces. Mais nous espérons que ces efforts porteront leurs fruits en 2022, car nous pourrions voir une répétition de 2021 autrement. Cette année, le Galaxy S21 FE a été retardé et les lancements prétendument limités du Galaxy A52 5G et du Galaxy A72

