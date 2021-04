Voici combien de temps le délai d’expiration de votre écran est défini

Crédit: Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

La définition du délai d’expiration de votre écran est un moyen facile d’apprivoiser l’utilisation inutile de la batterie sur votre téléphone Android. Réglez-le trop bas, cependant, et vous allumerez votre écran plus souvent que vous n’en aurez besoin. C’est un choix difficile de déterminer combien de temps l’écran de votre smartphone doit rester allumé avant de s’éteindre.

Dans ce sondage, nous voulions savoir ce que les lecteurs d’Android Authority avaient décidé pour leur délai d’expiration de l’écran. Voici ce que vous nous avez dit.

Combien de temps le délai d’expiration de votre écran est-il défini?

Résultats

Nous avons donné aux lecteurs sept options courantes allant de 15 secondes à plus de 10 minutes, et un peu moins de 2900 votes ont été comptabilisés dans tous les domaines. Fait intéressant, il n’y a pas de gagnant clair.

L’option qui a reçu la part du lion du soutien n’a recueilli que 130 voix de plus que son concurrent le plus proche. Un timeout d’écran de 30 secondes est favorisé par 26,6% des votants. Un intervalle d’une minute est également le choix préféré de 24,2% des lecteurs.

Les votes des lecteurs se sont également orientés vers des délais d’expiration plus courts, 15 secondes étant le choix préféré de 10,4% des électeurs. Dans l’ensemble, cependant, plus de 67% des lecteurs optent pour un délai d’attente entre 30 secondes et deux minutes. Cela comparé à seulement 6,4% des lecteurs définissant le délai d’expiration de leur écran à plus de 10 minutes.

Voici ce que tu avais à dire

HelloThere: Une minute. Assez de temps pour qu’il ne s’éteigne pas pendant que je lis, mais assez pour qu’il s’éteigne quand je le laisse accidentellement allumé.Kristopher Hawkins: J’ai réglé le mien à 30 secondes, mais parfois il faut le changer. Avez-vous déjà essayé de suivre une recette sur un téléphone qui s’éteint après 30 secondes? Ce n’est pas amusant! Jackson ombati: Je pense que tout paramètre de délai d’expiration de l’écran du téléphone supérieur à 30 secondes est un risque potentiel pour la sécurité.

verrouillage automatique réglé à 10 minutes car je suis un corps à la maison.2Star Hoodlum: L’une des premières choses que je fais est de le régler sur jamais. Pourquoi le laisserais-tu? Appuyez sur le bouton d’alimentation ou appuyez deux fois sur l’écran pour dormir ou vous réveiller si nécessaire.Fredrik Seglem: «Garder l’écran allumé pendant la visualisation» ou Smart Stay est une fonctionnalité depuis des années. Donc 15 sec pour moi.Bojan Tomic: Je le garde à 30 secondes, mais parfois c’est un peu trop court, alors qu’une minute c’est trop long. J’aurais aimé qu’il y ait une option de 45 secondes.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez d’autres commentaires sur le paramètre de délai d’expiration de l’écran ou les résultats de ce sondage, assurez-vous de les déposer ci-dessous.