Voici combien de temps votre téléphone devrait idéalement prendre pour se charger

Robert Triggs / Autorité Android

De nombreuses marques de smartphones offrent des capacités de charge rapide en 2021, comme OnePlus, Xiaomi, Oppo et Asus offrant tous des vitesses de charge de 50 W ou plus sur certains téléphones.

La puissance n’est qu’une partie de l’équation, comme le montrent la série Pixel 6 de Google et les produits phares de Samsung, car tout se résume en fin de compte aux temps de charge. Alors, combien de temps votre téléphone devrait-il idéalement se charger ? Nous avons posé cette question aux lecteurs d’Android Authority la semaine dernière, et voici comment ils ont voté.

Combien de temps votre téléphone devrait-il idéalement se charger ?

Résultats

Nous avons publié le sondage dans un article de presse concernant le lancement potentiel d’un téléphone avec une charge de 150 W, avec plus de 1 100 votes comptabilisés. Et il s’avère qu’il n’y avait pas de grand favori en termes de temps de charge.

À la troisième place et juste à côté de la deuxième place se trouvait le temps de charge souhaité d’une heure ou plus, recueillant 16,7 % des voix. Les personnes qui ont voté pour cette option semblent être plus préoccupées par la santé de la batterie que par les temps de charge rapides, pour commencer.

Un peu moins de 15 % des lecteurs interrogés souhaitaient un temps de charge compris entre 50 et 59 minutes, suivis par 12 % des personnes interrogées qui souhaitaient un temps de charge inférieur à cinq minutes.

En dernière position se trouvait le camp qui souhaitait un temps de charge compris entre cinq et neuf minutes, avec moins de 4 % des voix.

commentaires

AnySmarterIdRunLinux : Comment est-ce encore une chose ? S’il dure plus de 24 heures, il peut se charger très lentement chaque jour pendant que nous dormons. Vous devez faire un meilleur travail de planification si vous ne disposez régulièrement que de 10 minutes et que vous avez désespérément besoin d’une charge Itamar Baum : Idéalement, les téléphones se chargeront à 30 W, avec une option de « charge rapide », soit 65, 100, 120 ou plus. Habituellement, je le branche et une charge complète en une heure est assez rapide, mais pour les moments où j’ai besoin d’une recharge, j’aimerais avoir la possibilité de le remplir le plus rapidement possible, même si à long terme c’est mauvais pour la batterie . de cette façon, je ne dégraderai pas autant la batterie pour les charges habituelles, mais uniquement lorsque cela est vraiment nécessaire. Tony Talks : Et me voilà avec la charge de 18 W de mon Iphone. MDR. Honnêtement, tout ce qui peut se recharger en 45 minutes ou moins à une vitesse ridicule.

Merci d’avoir voté dans notre sondage ! Quelle importance accordez-vous à la santé de la batterie ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

commentaires