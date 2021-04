Voici combien il en coûte à Samsung pour fabriquer la série S21

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Le Galaxy S21 Ultra de Samsung coûterait environ 533 $ à produire, tandis que le Galaxy S21 de 256 Go coûterait 414 $, les deux chiffres représentant une baisse par rapport aux estimations de la série S20 de l’année dernière.

La série Galaxy S21 de Samsung coûte 200 $ moins cher dans tous les domaines que la famille S20 de l’année dernière, et il semble que cette approche ait porté ses fruits pour la société coréenne. Mais combien coûtent ces téléphones?

Eh bien, Counterpoint Research (h / t: PhoneArena) a publié une analyse de la nomenclature des téléphones (BoM), estimant qu’un Galaxy S21 Ultra de 1199 $ 128 Go (Snapdragon 888, mmWave) coûte 533 $ à produire. La société de recherche a ajouté que ce BoM est en fait 7% moins cher que le S20 Ultra.

La société rapporte que la mémoire, le passage à un processeur avec un modem intégré, une réduction du nombre de modules d’antenne mmWave et le contenu de la boîte omis (chargeur, écouteurs) représentent les principaux domaines d’économies pour le modèle Ultra de Samsung. Mais les coûts de connectivité étaient légèrement plus élevés en raison du nouveau téléphone prenant en charge UWB et le S-Pen.

Bien sûr, il convient de souligner qu’un BoM de 533 $ ne signifie pas que Samsung gagne 666 $ pour chaque 128 Go de S21 Ultra vendu. Les entreprises dépensent également beaucoup d’argent pour la recherche, le marketing et d’autres coûts non inclus dans les coûts des composants. Il est également intéressant de voir le graphique de la société de suivi (voir ci-dessous) montrant que le S21 Ultra alimenté par Exynos est moins cher, probablement en raison du manque de composants mmWave et du chipset interne.

Les Galaxy S21 et S21 Plus ont enregistré des économies supplémentaires d’environ 12% et 13% respectivement par rapport à leurs prédécesseurs. Plus précisément, Counterpoint a constaté qu’un Galaxy S21 de 256 Go (Exynos 2100) avait un coût BoM d’environ 414 $.

La firme de recherche a attribué ces économies à des modifications matérielles telles que la suppression d’une caméra 3D ToF (sur le modèle Plus) et à une résolution d’affichage inférieure. La variante Plus est également livrée avec moins de RAM que son prédécesseur, tandis que les deux appareils sont livrés sans chargeur ni écouteurs.

Nous avons demandé à Counterpoint plus de détails concernant les estimations de BoM pour le Galaxy S21 de 128 Go et mettrons à jour l’article si / quand ils nous reviendront. Quoi qu’il en soit, il semble que la décision de Samsung de réduire les prix l’aide à déplacer une tonne de téléphones de la série Galaxy S21.