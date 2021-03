Voici combien il en coûterait pour vivre sur la Lune – .

Au cours de la dernière année et demie, il y a probablement eu de nombreux moments où vous avez voulu vous évader. Avec une pandémie mondiale, des troubles politiques et tout un tas de choses assez terribles qui se produisent sur la planète, c’est tout à fait compréhensible, mais à combien paieriez-vous vraiment, vraiment va-t-en? Je veux dire que je ne veux plus vivre sur cette planète en quelque sorte de m’évader. Eh bien, si vous avez déjà rêvé de vous échapper de la Terre au profit de la Lune, j’ai de bonnes et de mauvaises nouvelles.

La bonne nouvelle, c’est qu’avec la Chine, la Russie et même la NASA qui parlent des possibilités de «bases» permanentes ou semi-permanentes sur la surface lunaire, nous sommes plus proches que jamais du tourisme lunaire, voire des résidences lunaires. Les mauvaises nouvelles? Quelqu’un a pris le temps de calculer les chiffres, et vivre sur la Lune vous coûtera énormément.

Dans un long article de Money.co.uk, des experts financiers examinent pratiquement tous les aspects de la propriété de la Lune, de la disposition d’une maison lunaire aux coûts énergétiques, à la nourriture et à d’autres nécessités. Ils ont utilisé des données provenant de diverses sources et interrogé des experts pour obtenir une image la plus précise des coûts de l’accession à la propriété sur le satellite naturel de la Terre.

Alors, quelle est la ligne du bas? Vous n’allez pas l’aimer. Êtes-vous assis? Non, je suis sérieux. S’asseoir. D’accord, respirez profondément…

Après avoir offert un acompte de 10%, une hypothèque lunaire vous coûtera environ 326 000 $… par mois, pendant 25 ans. Si vous étiez à 30 mois, ce serait légèrement moins, mais toujours astronomique.

Le prix a été calculé comme la toute première hypothèque lunaire, et le coût total du prêt serait de plus de 62 millions de dollars. Une fois la première maison lunaire construite et achetée, les maisons suivantes seraient moins chères, indique l’article. Les maisons après la première coûteraient 52 millions de dollars maigres grâce aux connaissances acquises et aux systèmes mis en place pour faire de la première maison lunaire une réalité. Quel vol!

La seule petite nouvelle édifiante ici est qu’en ce qui concerne le coût des terres, la Lune est une mine d’or. Il n’y a rien là-bas, après tout, et cela signifie que la terre est bon marché. Vous pouvez acheter un acre de terrain sur la Lune pour moins de 20 $, selon les estimations de prix les plus récentes. Bien sûr, apporter des améliorations à ce terrain vous coûtera cher, mais au moins le terrain lui-même est bon marché, n’est-ce pas?

De toute évidence, nous sommes encore loin de quiconque appelle la Lune chez eux. Les premières nouvelles missions avec équipage sur la Lune pourraient commencer dans environ quatre ans, mais même si la Chine réussit à construire la première base lunaire, cela ne se produira pas avant une autre décennie. À partir de là, nous devrons voir comment les choses se passent avant que quiconque décide s’il veut y vivre ou non.

