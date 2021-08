Voici combien vous allez dépenser

Eric Zeman / Autorité Android

Mise à jour, 20 août 2021 (4 h 57 HE) : Nous avons mis à jour notre article pour inclure les coûts de réparation pour le Samsung Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3. Vous pouvez faire défiler vers le bas pour afficher ces détails et informations sur les réparations pour d’autres téléphones pliables.

2019 a marqué le début des smartphones pliables, après des années de rumeurs et de spéculations. Depuis lors, nous avons vu Samsung, Huawei et Motorola lancer davantage d’appareils pliables.

La dernière chose que vous voulez faire est de laisser tomber votre nouvel achat, car les écrans pliables sont une technologie de pointe et sont également chers. Mais quels sont les dommages à votre portefeuille si votre téléphone pliable a besoin d’une réparation d’écran ? Nous avons ce qu’il vous faut avec notre récapitulatif.

Samsung Galaxy Z Flip

Le téléphone pliable à clapet est sans doute le téléphone pliable le plus raffiné à ce jour, offrant un design élégant et un prix moins cher que les autres appareils de cette liste. Cependant, vous paierez toujours des prix plus élevés pour cet appareil.

SamMobile a repéré les coûts de réparation de l’écran du Galaxy Z Flip sur le site Web de Samsung, et vous devrez payer 499 $ pour l’écran principal et 99 $ pour le panneau arrière (contenant le petit écran secondaire).

Achetez le téléphone à clapet avant le 31 décembre 2020 et vous pourriez faire réparer votre écran pour 119 $. C’était un accord unique, donc pas de chance si vous cassez l’écran une deuxième fois.

Samsung Galaxy Z Flip 3

Eric Zeman / Autorité Android

Le Galaxy Z Flip 3 reprend là où l’ancienne version s’était arrêtée, offrant le même facteur de forme de base. Cependant, nous obtenons un prix de 999 $, une résistance à l’eau et un écran secondaire plus grand.

En ce qui concerne les coûts de réparation, Samsung a déclaré à The Verge qu’une réparation hors garantie coûte 369 $ pour l’écran pliable. Vous avez cassé l’écran secondaire du Z Flip 3 ? Ensuite, vous paierez 99 $ pour le réparer.

Samsung Galaxy Fold

Le premier téléphone pliable d’une grande marque a connu un retard considérable d’avril à septembre, alors que Samsung corrigeait les défauts trouvés par les critiques. Néanmoins, le Galaxy Fold à environ 2 000 $ a finalement atterri sur de nombreux marchés, amenant le concept pliable à la réalité commerciale.

En rapport: Les meilleures coques Samsung Galaxy Fold

Samsung a réduit votre première réparation d’écran Galaxy Fold (au moins aux États-Unis), facturant 149 $ dans le cadre du service Galaxy Fold Premier. Cela s’appliquait si vous avez acheté l’appareil avant le 31 décembre. Que s’est-il passé ensuite ?

Les réparations ultérieures du Galaxy Fold vous coûteraient 600 $ selon le site Web de Samsung. C’est essentiellement un Galaxy S20 FE en spécial là-bas.

Samsung Galaxy Z Fold 2

Eric Zeman / Autorité Android

Le deuxième appareil Galaxy Fold de Samsung a vraiment frappé la balle hors du parc, offrant un écran externe plus esthétique et un verre ultra-mince sur l’écran principal pour une durabilité accrue. Alors, à quoi devez-vous vous attendre si vous cassez l’un ou l’autre des écrans ?

Le site Web de l’entreprise note que le remplacement de l’écran principal/intérieur vous coûtera 549 $, ce qui est en fait un peu moins cher que de réparer le même écran sur le Galaxy Fold d’origine. Sinon, vous dépenserez 139 $ pour remplacer l’écran extérieur, qui est conforme au modèle d’origine.

Samsung Galaxy Z Fold 3

Eric Zeman / Autorité Android

Le dernier et excellent appareil Z Fold est plus une évolution qu’une révolution par rapport au Z Fold 2. Il y a le Snapdragon 888 SoC, une conception résistante à l’eau, une caméra selfie sous l’écran et un écran pliable plus résistant qui offre la prise en charge du S Pen. .

Vous avez laissé tomber le Z Fold 3 et cassé les écrans ? Samsung a déclaré à The Verge que vous paieriez 479 $ pour réparer l’écran pliable. Sinon, le panneau externe du smartphone coûte 149 $ à réparer.

Huawei Mate X/XS

Le premier téléphone pliable de Huawei n’était disponible qu’en Chine, mais était conçu pour une approche différente de l’appareil de Samsung. Le Mate X a un design dépliable, avec l’écran rabattable. Pendant ce temps, le pliable de Samsung avait un écran pliable qui se pliait comme un livre.

La société a également indiqué par la suite les prix de remplacement de l’écran pour le Mate XS légèrement amélioré, et elle partage également un prix de 7 080 yuans. Mais au moment de la rédaction de cet article, Huawei proposait une promotion à moitié prix, ce qui signifie que vous ne paierez que 3 580 yuans (~ 555 $) pour un nouvel écran.

Huawei Mate X2

La marque chinoise emprunte la voie du Galaxy Fold avec le Mate X2, doté d’un design repliable avec un écran externe plutôt que du design repliable du Mate X/XS. Huawei facture également près de 3 000 $ pour l’appareil, ce qui est également cher pour les pliables.

Laisser tomber le pliable pourrait être une erreur coûteuse, car le site Web de Huawei indique que vous paierez 5 699 yuans (~ 883 $) pour le remplacement de l’écran interne. C’est essentiellement le même prix qu’un Huawei P40 vanille.

L’écran extérieur coûtera cependant 799 yuans (~ 124 $) à remplacer, ce qui semble conforme (sinon moins cher) aux coûts de réparation d’écran pour les téléphones phares traditionnels.

Motorola Razr

Le premier téléphone pliable de Motorola est un hommage au Razr d’antan, offrant un design à clapet qui s’ouvre pour révéler un grand écran. C’est l’appareil pliable le moins cher d’une grande marque, à 1 500 $, mais il reste cher par rapport aux produits phares traditionnels (surtout avec ses spécifications de milieu de gamme autrement).

Lire la suite: Motorola Razr vs Samsung Galaxy Fold : bataille du giron

PhoneArena rapporte qu’un remplacement d’écran pour le Razr coûte 299 $, citant Verizon et Motorola, ce qui en fait la réparation d’écran pliable la moins chère du marché. C’est en fait seulement 10 $ de plus qu’un remplacement d’écran Galaxy S21 Ultra.

Que faudrait-il pour que vous achetiez un téléphone pliable ? Faites le nous savoir dans les commentaires!