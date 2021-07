Voici combien vous dépenserez pour Poco F3 GT en Inde

in

TL;DR

Le Poco F3 GT coûtera environ Rs 30 000 (~ 403 $) en Inde, a déclaré un dirigeant de l’entreprise. Cela le rendrait moins cher que le Nord 2, selon les rumeurs de prix pour l’appareil OnePlus.

La marque Poco affiliée à Xiaomi a annoncé le lancement du Poco F3 GT en Inde depuis un certain temps déjà, et il devrait s’agir d’une version renommée de la Redmi K40 Gaming Edition qui a été lancée en Chine plus tôt cette année.

Maintenant, le directeur de pays de Poco India, Anuj Sharma, a déclaré à India Today que le prochain téléphone coûtera environ 30 000 Rs (~ 403 $). Cela pourrait être un prix assez compétitif en Inde, car les rumeurs disent que le OnePlus Nord 2 coûterait 31 999 Rs (~ 429 $).

Sharma a également déclaré au point de vente que Poco envisageait initialement un lancement en août ou en septembre, mais vise maintenant à lancer le Poco F3 GT ce mois-ci.

Le Poco F3 GT est en effet une Redmi K40 Gaming Edition rebadgée. Cela signifie donc que les clients indiens obtiennent un processeur de niveau phare Dimensity 1200 ainsi que des boutons d’épaule rétractables pour une utilisation dans divers jeux.

Le prochain téléphone de Poco devrait également offrir une batterie de 5 065 mAh, une charge filaire de 67 W, un écran OLED de 6,67 pouces à 120 Hz et un triple système de caméra arrière (64 MP principal, 8 MP ultra-large, 2 MP macro).