Voici combien vous devrez payer pour le niveau moins cher de HBO Max – .

WarnerMedia prévoit de facturer 9,99 $ par mois pour le niveau moins cher et financé par la publicité de HBO Max lors de son lancement en juin. La société discute de ses plans pour un deuxième niveau de tarification du service de streaming depuis des mois, mais un nouveau rapport de CNBC citant des personnes familières avec le sujet a apparemment divulgué le prix.

Arrivant à 5 $ moins cher que le plan d’origine, le niveau financé par la publicité présentera quelques différences notables. Auparavant, le PDG de WarnerMedia, Jason Kilar, avait déclaré que le niveau le moins cher ne joindrait des publicités qu’aux programmes disponibles exclusivement sur HBO Max. En d’autres termes, des émissions telles que Game of Thrones et Curb Your Enthusiasm n’auront pas de publicités. L’autre grande différence sera le manque d’accès aux premières de jour et de date des sorties en salles. Vous devrez payer pour le niveau sans publicité si vous souhaitez regarder Dune, Space Jam: A New Legacy ou The Suicide Squad sur HBO Max.

Le rapport de CNBC poursuit en notant que les distributeurs de télévision payante seraient mécontents des projets de WarnerMedia d’offrir du contenu HBO à un prix moins cher qu’il ne le fait déjà. 15 $ a été le point d’entrée pour chaque service HBO à ce jour, et comme les distributeurs partagent jusqu’à 30 à 60% des revenus pour les abonnements, ils rapporteront moins lorsque les clients choisiront le niveau le moins cher. Des sources disent à CNBC que ces mêmes distributeurs espèrent compenser la perte de gains de partage des revenus avec un inventaire publicitaire qui pourrait finir par être tout aussi précieux.

Pendant ce temps, HBO Max sera plus compétitif avec ses plus grands rivaux à 9,99 $ par mois. Netflix commence à 8,99 $ par mois pour un plan de base, Disney + vient d’augmenter à 7,99 $ par mois et Hulu avec des publicités ne coûte que 5,99 $ par mois (ou 59,99 $ par an). HBO Max figurera toujours parmi les services de streaming les plus chers du marché, mais pour les téléspectateurs qui ne craignent pas les publicités occasionnelles et ne se soucient pas des films à succès, cela devrait être une option attrayante.

Voici toutes les premières de films à venir qui vous manqueront si vous vous inscrivez au niveau le moins cher en juin:

Ceux qui me souhaitent la mort | Diffusion du 14 mai au 14 juin

La conjuration: le diable m’a fait faire | Streaming du 4 juin au 4 juillet

Dans les hauteurs | Diffusion du 11 juin au 11 juillet

Space Jam: un nouvel héritage | Streaming du 16 juillet au 16 août

La brigade suicide | Diffusion du 6 août au 6 septembre

Réminiscence | Diffusion du 27 août au 27 septembre

Malin | Diffusion du 10 septembre au 10 octobre

Les nombreux saints de Newark | Diffusion du 24 septembre au 24 octobre

Dune | Diffusion du 1er octobre au 1er novembre

Cry Macho | Diffusion du 22 octobre au 22 novembre

King Richard | Diffusion du 19 novembre au 19 décembre

Film Matrix sans titre | Diffusion du 22 décembre au 22 janvier

Le rapport sur les résultats du premier trimestre d’AT & T a révélé que HBO et HBO Max comptent désormais 44,2 millions d’abonnés combinés. C’est loin des 100 millions d’abonnés mondiaux de Disney + ou des 208 millions que Netflix dessert actuellement, mais la société s’attend à ce que ces chiffres atteignent entre 120 et 150 millions d’ici 2025.

