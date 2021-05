Voici combien vous êtes prêt à payer pour le Google Pixel 6 Pro

La série Pixel 6 de Google arrive à grands pas et le Pixel 6 Pro est en train de devenir un téléphone phare à surveiller. L’appareil devrait atterrir avec de nombreuses fonctionnalités Pixel pour la première fois. Pour commencer, la rumeur dit que Google l’équipera d’une puce personnalisée nommée Whitechapel. Nous avons récemment appris que le nouveau SoC pourrait correspondre aux performances du Snapdragon 870.

Le Pixel 6 Pro devrait également être le premier téléphone Google avec une configuration à trois caméras, y compris un jeu de tir périscope. On pense qu’il est livré avec un écran QHD + 120 Hz, une autre première pour un appareil Pixel.

Ailleurs, les rendus divulgués du Pixel 6 Pro promettent un tout nouveau design bicolore. Selon certaines rumeurs, le téléphone hébergerait un capteur d’empreintes digitales intégré, une autre nouvelle fonctionnalité matérielle de la série Pixel.

Avec tout cela pour cela, nous vous avons demandé, nos lecteurs, combien êtes-vous prêt à débourser pour le téléphone. Voici comment vous avez voté dans notre sondage.

Que paieriez-vous pour un Google Pixel 6 Pro?

Résultats

Le Pixel 6 Pro attire définitivement l’attention de nos lecteurs. Cependant, seulement 6,2% du total des 6 980 électeurs de notre sondage sont prêts à payer plus de 1 000 $ au tarif phare pour cela.

Pendant ce temps, 13,6% des électeurs acceptent de dépenser un peu moins de 1 000 $ au téléphone. Environ 15,5% ont déclaré qu’ils paieraient 900 $ pour cela.

Une majorité – 25,23% – des répondants ont voté en disant qu’ils paieraient 800 $ ou moins pour le Pixel 6 Pro. C’est essentiellement ce que vous paieriez pour le OnePlus 9 ou le Zenfone 8 en ce moment.

19,7% des électeurs pensent que le prix du Pixel 6 Pro devrait être de 700 $ ou moins et qu’un nombre presque égal d’électeurs ne paieront pas plus de 600 $ pour cela.

Vos commentaires

KanosWRX: Combien devrais-je payer, jusqu’à 1 K $ en supposant probablement qu’il dispose d’un processeur / ram / disque / écran phare, etc. S’il s’agit d’un autre niveau moyen à moyen-élevé comme le Pixel 5, non merci. En outre, un GRAND NON s’il s’agit d’un écran OLED incurvé comme les anciens téléphones de la série Samsung S l’avaient depuis un moment. Dieu, je détestais ça.

Baconchalupa: Je suis tellement ici pour ce téléphone. Mais je ne suis PAS là pour les écrans incurvés! Si ce téléphone a un écran incurvé, c’est une passe difficile.

Palimatix: Pro sera la catégorie phare et si c’est le cas, vous n’hésiterez pas à débourser quelque chose autour de 1K $. La majorité allant pour <800 $ est un fantasme que cela conviendra à la poche. Pour ma part, j'ai suffisamment attendu pour obtenir un Pixel digne. Je ne veux pas du Snapdragon sous-par et du même capteur que mon Panda. Je veux qu'il se développe sur tous les fronts qui dureront quelques années.

Patrick Mac: Google est une grande entreprise, mais ce processeur Whitechapel pourrait être un hasard. Même les processeurs Exynos de Samsung ont mis du temps à s’accorder. Le processeur peut nécessiter une attention particulière de la part des développeurs afin d’exécuter efficacement certaines applications et certains jeux puissants. S’ils se lancent avec le Whitechapel à bord, je ne me précipiterais pas exactement pour précommander, j’attendrais d’abord de voir comment ils se débrouillent face à la concurrence, et par concurrence, je veux dire les goûts de l’iPhone 13, S22 Ultra , Xiaomi Mi 12 et OnePlus 10 Pro (s’ils conservent la dénomination). Après tout, le lancement aura lieu moins de 3 mois avant la sortie du S22 et la différence de prix pourrait ne pas être si grande.

Mark C Brantner: J’espère que le Pixel Pro 6 est abordable, afin que je puisse mettre à niveau mon Pixel 3 XL. J’espère qu’il a plus de mémoire que 128 Go.

Nightfall: Je paierais volontiers plus de 1000 $ si la qualité de construction est excellente et les fonctionnalités matérielles sont sur le point.