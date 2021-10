Voici combien vous paieriez pour le Pixel Pass de Google

Robert Triggs / Autorité Android

Nous en savons déjà beaucoup sur la série Google Pixel 6, mais une astuce récente, en particulier, a piqué notre intérêt. La fuite a suggéré que Google pourrait proposer le Pixel 6 ou le Pixel 6 Pro avec une suite de ses services et une extension de garantie sous forme d’abonnement. Il s’agit du service Pixel Pass de Google.

Dans cet esprit, nous avons demandé à nos lecteurs combien ils seraient prêts à payer mensuellement pour un abonnement Pixel Pass, y compris un Pixel 6. Voici ce que vous nous avez dit.

Combien dépenseriez-vous pour un abonnement Pixel Pass pour un Pixel 6 ?

Résultats

Ce sondage a reçu environ 12 300 réponses depuis sa mise en ligne le 11 octobre. Nous avons proposé aux lecteurs cinq options allant de moins de 30 $ par mois à plus de 60 $ par mois. Naturellement, les utilisateurs ne veulent pas payer plus qu’ils ne le devraient, même pour un abonnement riche en fonctionnalités.

Près de 60 % des personnes interrogées paieraient « moins de 30 $ par mois » pour un Pixel Pass. Cela inclurait notamment un Pixel 6, Google One, Play Pass, YouTube Premium ou YouTube Music et une connectivité Google Fi. Certes, Stadia n’est pas inclus, mais cela reste un nombre important d’offres (et un téléphone) pour moins de 30 $.

La popularité de chaque option diminue à mesure que le prix augmente. Ainsi, l’option de 30 $ à 39,99 $ par mois est le deuxième choix le plus populaire avec 19,4 % des voix. Seulement 4,5% des répondants paieraient « plus de 60 $ par mois » pour le service.

Vos commentaires

Ryan Grimes : De quelle planète venez-vous tous ? Service sans fil, Google One, YouTube premium, musique YouTube, play pass ET un Pixel 6 pour moins de 30 $ par mois ? Wtf. Pas plus de 10$-15$ ? Je paie 26 $ par mois à Verizon rien que pour mon Pixel 4xl ! Je suis sûr qu’il y a des niveaux au plan d’ajout et de suppression des services que vous voulez et cependant, si vous avez besoin de Google Fi et d’un Pixel 6 seul, cela vous coûtera près de 100 $ par mois plus probablement 5 à 10 $ supplémentaires par mois pour chaque service ajouté. Je m’inscrirais pour bien plus de 60 $ par mois 🤦 soyons réalistes. Steve : ça a l’air super ! Mais puis-je faire une substitution pour quoi que ce soit? Je ne suis pas vraiment intéressé par Google One, Play Pass, YouTube Premium ou YouTube Music, ou un téléphone pixel. Sixie : Google souhaite diffuser les téléphones Pixel auprès du plus grand nombre d’utilisateurs possible. Pourtant, ils limitent leur marché à des pays spécifiques… Pas exactement la chose la plus intelligente à faire, surtout dans l’UE. Ils devraient simplement permettre aux autres pays de l’UE de commander sur, par exemple, le Google Store Allemagne et d’être expédiés n’importe où dans l’UE. Google veut rivaliser… Pourtant, ils ne bougent pas comme ils veulent rivaliser. Xenofastiq : D’après ce que j’ai compris, cela inclurait également le service Fi ET l’appareil Pixel 6, n’est-ce pas ? Soyez sûr que si c’est le cas, je ne vois tout simplement pas que cela coûte près de seulement 10 à 15 $. Cela devra être un abonnement assez coûteux pour ces services ET l’appareil. Dogeanimupower : Disons que vous gardez votre téléphone pendant 2 ans. Regardez le prix du téléphone, divisez par 24. C’est combien je paierais pour cela, peut-être ajouter 5 $ de plus pour les services.

C’est tout pour ce sondage Pixel Pass. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez d’autres idées, n’oubliez pas de les déposer ci-dessous.