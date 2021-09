Voici comment a été l’équipe des Los Angeles Lakers 2021/22

Les Lakers de Los Angeles devoir James Lebron Et cela ne peut signifier qu’une chose : le seul objectif de chaque saison doit être d’essayer de gagner le ring. Ainsi, comme l’alignement de l’année dernière n’a pas fonctionné, Palinka s’est mis au travail et a donné à Frank Vogel une équipe pratiquement nouvelle avec laquelle ils tenteront à nouveau de remporter le championnat deux ans plus tard.

CHANGEMENTS DANS LA LISTE

Ils continuent:

LeBron James Anthony Davis Talen Horton-Tucker

Nouveaux ajouts :

Russell Westbrook (Washington), Kendrick Nunn (Miami), Carmelo Anthony (Portland), Trevor Ariza (Miami), Wayne Ellington (Detroit), Dwight Howard (Philadelphie), Rajon Rondo (LA Clippers), DeAndre Jordan (Brooklyn), Kent Bazemore (Golden State), Malik Monk (Charlotte), Cameron Oliver, Mac McClung (Texas Tech), Chaundee Brown (Michigan), Joel Ayayi (Gonzaga) et Austin Reaves (Oklahoma).

Départs:

Wesley Matthews, Alfonzo McKinnie, Devontae Cacok (Brooklyn), Dennis Schroeder (Boston), Kentavious Caldwell-Pope (Washington), Montrezl Harrell (Washington), Kyle Kuzma (Washington), Alex Caruso (Chicago), Marc Gasol, Jared Dudley ( retraité), Markieff Morris (Miami), Andre Drummond (Philadelphie), Ben McLemore (Portland) et Kostas Antetokounmpo (ASVEL Villeurbanne).

FORCES

Jamais une équipe avec autant de stars ou autant de All-Stars n’a été vue dans l’histoire de la NBA. Expérience et qualité au service de la recherche d’une nouvelle bague. C’est sans aucun doute l’équipe avec le plus d’expérience en séries éliminatoires et avec le plus de joueurs qui ont fait leurs preuves sous pression. Si LeBron James et Anthony Davis sont à cent pour cent et que le reste de l’équipe accompagne à un bon niveau, ils sont clairement les favoris pour remporter l’Ouest.

Faiblesses

Le facteur physique est inconnu en raison de l’âge avancé de nombre de ses joueurs (LeBron environ 37 ans, Rondo 35 ans, Howard 35 ans, Melo 36 ans, Ariza 36 ans, Jordan 33 ans, Westbrook 32 ans).

INCONNU

Russell Wesbrook. Sans aucun doute la grande inconnue de la saison chez les Lakers de Los Angeles. Vous pouvez tout attendre de lui.