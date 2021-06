Voici comment accéder aux nouvelles fonctionnalités de l’application ⋆ .

La dernière fonctionnalité de Spotify “Only You” est essentiellement la version estivale de Spotify Wrapped, sauf qu’elle est encore plus importante car elle révèle votre thème de naissance audio.

Only You est une fonction d’analyse de données qui analyse vos habitudes d’écoute pour vous donner des informations spécifiques pour montrer à quel point vous êtes unique. Il vous révèle un tas d’informations, mais la partie la plus intéressante est facilement le thème astral audio vous indiquant quel artiste est votre soleil, votre lune et votre signe ascendant.

Spotify a expliqué comment ils ont découvert votre thème astral audio : « Votre signe solaire détaille l’artiste que vous avez le plus écouté au cours des six derniers mois.

« Votre signe de la Lune montre un artiste que vous écoutez et qui montre le mieux votre côté émotionnel ou vulnérable. Votre signe Rising rassemble tout cela avec un artiste avec qui vous vous êtes récemment connecté.

Si cela ne suffisait pas, la fonctionnalité Only You planifiera également votre mix de dîner de rêve (le mien comprenait naturellement Little Mix et Miley Cyrus assis l’un à côté de l’autre) et les années que vous écoutez le plus.

Il vous montrera également vos paires d’artistes qui sont essentiellement deux artistes si différents l’un de l’autre que vous pourriez être la personne à écouter tous les deux.

Les gens ont partagé leur thème astral sur Twitter et ils sont tous si différents.

Criez à Spotify, déposez votre thème de naissance audio pic.twitter.com/gfFXvJlXNU – conteur de données d’astrologie (@starryeyeddata) 2 juin 2021

f astrologie quelle est votre carte de naissance audio spotify pic.twitter.com/bB8SXa7Z1Q – anna grace bug girl (@tay_forevermore) 2 juin 2021

C’est très intéressant de voir l’astrologie vraiment dans le grand public – Spotify a généré le thème de naissance audio le plus hilarant pour moi pic.twitter.com/oTl5RYmc09 — Simmone| Xorla🇬🇭 #FreePalestine (@Simmoneahiaku) 2 juin 2021

Humeur

Quel est votre thème de naissance audio ??#OnlyYou #Spotify pic.twitter.com/4pYFXrpOV3 – ✨Jeni⁷✨ (@sh_shh_hi) 3 juin 2021

Cependant, certaines personnes ont déclaré qu’elles ne pouvaient pas trouver leur thème astral audio et ont partagé des mèmes déçus pour montrer leur frustration.

Voici comment accéder à la fonction Only You et trouver votre thème astral audio :

1. Ouvrez Spotify.

2. Dirigez-vous vers la page d’accueil.

3. Faites défiler vers le bas et vous seul devrait être disponible.

4. Cliquez sur les différentes diapositives jusqu’à ce que vous atteigniez le thème astral audio, cela devrait être avant la diapositive du dîner.

