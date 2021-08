Voici comment acheter de la brume (MIST) après avoir gagné 500%

Dans le sillage des NFT, il existe une crypto de jeu NFT du nom de Mist (MIST) qui prend d’assaut l’espace crypto depuis son introduction cette année. Mist (MIST) a décollé avec une énorme augmentation de prix de 522 % moins d’un mois après son introduction en bourse.

Par conséquent, une équipe de professionnels d’Invezz a créé un court article pour aider les investisseurs qui ont commencé à remarquer la crypto mais se demandent comment et où ils peuvent acheter Mist Coin (MIST).

Pour en savoir plus sur Mist (MIST), continuez à lire cet article.

Comment et où acheter The Mist (MIST) en ligne

Pour acheter Mist (MIST) en ligne, recherchez simplement un échange de crypto-monnaie qui inclut la devise MIST, créez un compte, puis procédez à l’achat de la devise MIST en déposant des fonds en utilisant l’une des méthodes autorisées (fiat ou crypto).

Après des recherches approfondies par une équipe de professionnels d’Invezz, les échanges suivants ont été sélectionnés comme les meilleures plateformes où vous pouvez acheter Mist (MIST) en ligne :

Qu’est-ce que la brume (MIST) ?

Mist (MIST) est la crypto-monnaie native de la blockchain Mist. Si vous avez rencontré le jeton Mist (MIST) avant d’entendre parler de la blockchain Mist, vous n’avez pas à vous inquiéter. Il est courant que les traders rencontrent des crypto-monnaies sur des bourses sans même savoir ce que font leurs blockchains correspondantes.

Mais au cas où vous seriez intéressé, Mist est un écosystème de jeu NFT sur Binance Smart Chain (BSC). Il permet aux joueurs d’échanger (acheter et vendre) des actifs de jeu sans avoir besoin d’intermédiaires.

Mist a été lancé au premier trimestre 2021 et est basé sur le NFT, l’agriculture de performance et le staking.

Devriez-vous acheter Mist (MIST) aujourd’hui ?

Suite aux récents mouvements de prix de Mist (MIST), Mist (MIST) pourrait être un bon investissement à long terme.

Cependant, vous devez être prudent car le marché des crypto-monnaies est très volatil et les prix pourraient changer considérablement en une fraction de seconde seulement, d’autant plus qu’il s’agit d’une crypto relativement nouvelle.

Prévision de prix de brume (MIST)

The Mist est une blockchain relativement nouvelle et la pièce MIST n’est pas sur le marché depuis longtemps. Il a commencé à être négocié en avril 2021; ce qui signifie qu’il n’a actuellement que quelques mois. Par conséquent, il peut être difficile de prédire votre prochain mouvement de marché. Cependant, il a montré de grandes perspectives de devenir une force avec laquelle il faut compter pour suivre les fluctuations du marché au cours de la courte période au cours de laquelle il a fonctionné.

Couverture des médias sociaux de Mist (MIST)

🏰La place de marché NFT de Mist sera lancée le 6 août.

👑Technologie révolutionnaire : immersive, intégrée au jeu et 3D.

🧙‍♀️Entrez dans Mist, explorez une zone dans le jeu et achetez des NFT virtuellement en 3D.

💻 (Avons-nous mentionné que tout est basé sur un navigateur ?)

Lire la suite : https://t.co/CtTNNd54Pk#nft #nftgaming #bsc #crypto pic.twitter.com/U1oSn4Td72 – Brume NFT (@MistNft) 2 août 2021

2e liste d’échange du jour : Mist est maintenant en ligne sur l’échange HotBit (@Hotbit_news). Notez que notre ticker de jeton sur Hotbit sera “MISTGAME” (car $ MIST a déjà été pris). #DeFi #DefiGaming #NFT #NFTgaming https://t.co/Ydq9bWoZfR – Brume NFT (@MistNft) 4 août 2021

