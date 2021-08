Voici comment activer YouTube Picture-in-Picture pour iPhone

En juin, Google a commencé à déployer le support Picture-in-Picture dans YouTube pour iPhone. Il n’est pas encore largement disponible, mais les abonnés YouTube Premium peuvent l’activer à titre expérimental dès aujourd’hui.

L’un des avantages d’être un abonné Premium est la possibilité d'”essayer de nouvelles fonctionnalités expérimentales”. YouTube.com/new montre ce qui est disponible avec des capacités de test avec une date de fin et un bouton pour activer manuellement. Appuyez sur « Essayez-le » à côté de « Picture-in-image sur iOS » pour l’activer. Une mise en garde importante est que ce test ne fonctionne actuellement que sur l’iPhone et non sur l’application YouTube pour iPad, où il serait le plus utile.

Avec Picture-in-picture (PiP), regardez des vidéos YouTube dans un mini-lecteur tout en utilisant d’autres applications. Comment l’utiliser : pendant que vous regardez une vidéo, balayez vers le haut (ou appuyez sur Accueil) pour fermer l’application et regarder dans un mini lecteur.

Ensuite, balayer vers le haut ou appuyer sur home après avoir démarré une vidéo dans l’application mobile YouTube générera un PiP avec des commandes standard de lecture/pause et de retour/avance. Il existe un raccourci pour revenir à l’application et fermer, tandis que le pincement agrandit/réduit.

Comment activer YouTube Picture-in-Picture sur iPhone

Visitez YouTube.com/new tout en étant connecté à votre compte Google

Assurez-vous d’être abonné à YouTube Premium (pas seulement à Music Premium)

Recherchez « Picture-in-picture sur iOS »

C’est la deuxième expérience sur la page après “Traduire les commentaires”

Cliquez sur « Essayer »

Démarrer une vidéo sur l’application YouTube pour iPhone

L’iPad ne prend pas en charge PiP pour le moment

Démarrez Picture-in-Picture en fermant l’application (glissez vers le haut ou bouton d’accueil)

La vidéo continuera à jouer

Google note comment « verrouiller l’écran tout en regardant dans PiP mettra la vidéo en pause », mais vous pouvez reprendre à partir des commandes multimédias de l’écran verrouillé. L’entreprise dit également qu’elle “travaille à les améliorer, alors restez à l’écoute”.

Il y a une date de fin pour ce test le 31 octobre. Cela pourrait indiquer quand YouTube prévoit de lancer à grande échelle Picture-in-Picture pour iPhone et iPad. En juin, Google a commencé à déployer cette fonctionnalité dans le monde entier pour les utilisateurs payants. Il apporte également PiP aux utilisateurs gratuits aux États-Unis avec des publicités.

