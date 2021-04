Voici comment AirTag fonctionne avec Android – .

Après plus d’un an de rumeurs, Apple a finalement présenté mardi les trackers AirTag. Les dispositifs circulaires en forme de rondelle ont des piles remplaçables par l’utilisateur qui durent plus de 12 mois, et ils sont résistants à l’eau et à la poussière. Ils contiennent la puce ultra large bande U1 d’Apple qui augmente la précision de localisation sur les appareils compatibles, une puce Bluetooth LE, un accéléromètre, une puce NFC et un haut-parleur intégré qui émet des sons.

Ils peuvent être attaqués sur des porte-clés, placés dans des portefeuilles et sur d’autres objets afin que l’utilisateur puisse trouver des objets perdus ou volés sur une carte. L’ensemble du processus est censé être aussi simple que le suivi des iPhone, iPad, Watch, AirPods, Mac et des gadgets tiers compatibles Find My. Les AirTags tirent parti de la base d’utilisateurs existante d’Apple de près d’un milliard d’appareils Apple pour détecter les signaux Bluetooth et trouver les trackers. L’ensemble du processus se déroule de manière privée et anonyme. Personne ne saura quel appareil Apple se trouvait à proximité des clés que vous avez déposées dans le parc, vous permettant de les retrouver.

Si vous perdez vos appareils protégés par AirTag dans une zone sans appareil Apple à portée de main, vous ne les trouverez pas. Mais les AirTags fonctionneront avec les appareils Android dans une capacité limitée. Quiconque tombe sur ce trousseau avec un tracker Apple pourrait aider le propriétaire à les récupérer, quelles que soient les préférences du système d’exploitation. Mais les utilisateurs d’Android ne pourront pas configurer des AirTags pour leurs objets.

Lors de l’événement «Spring Loaded», Apple n’a pas expliqué clairement ce qui se passe s’il n’y a pas d’iPhone à proximité d’un objet AirTag perdu pour que l’AirTag puisse s’y connecter. Le segment AirTag de l’événement était limité et Apple n’a fourni que les détails clés dont les clients ont besoin. Mais la société a pressé la fonctionnalité «NFC tap for Lost Mode» dans l’illustration suivante, sans faire aucune mention d’Android. La plupart des combinés Android sont livrés avec des puces NFC, ils pourraient donc effectuer ce robinet.

Les fonctionnalités des nouveaux trackers AirTag d’Apple. Source de l’image: Apple Inc.

Mais Apple a abordé les «autres appareils» dans le communiqué de presse et sur la page Web AirTag.

Apple explique dans la section confidentialité et sécurité de l’annonce que les AirTags crypteront toutes les informations envoyées au réseau Find My et que personne n’aura accès aux informations de localisation en dehors du propriétaire d’AirTag. Pas même Apple. De plus, le propriétaire de l’objet perdu ne saura pas qui a trouvé l’appareil.

Un avertissement de confidentialité indique à un utilisateur d’iPhone qu’un AirTag inconnu voyage avec lui. Source de l’image: Apple Inc.

La même section explique que les appareils iOS détecteront un traqueur étranger voyageant avec un propriétaire d’appareil iOS pour empêcher les gens de suivre des victimes sans méfiance (comme vu ci-dessus). Si l’utilisateur suivi ne possède pas d’appareil iOS, le “AirTag séparé de son propriétaire pendant une période prolongée jouera un son lorsqu’il sera déplacé pour attirer l’attention sur lui.”

C’est ainsi qu’Apple parvient à la partie Android de l’utilisation des AirTags. «Si un utilisateur détecte un AirTag inconnu, il peut le toucher avec son iPhone ou son appareil compatible NFC, et des instructions les guideront pour désactiver l’AirTag inconnu», écrit Apple. C’est ainsi que la société fait référence aux appareils Android sans les mentionner explicitement.

L’indication selon laquelle les AirTags fonctionneront avec Android est encore plus explicite sur les pages AirTag d’Apple:

Tout comme vos autres appareils Apple, AirTag peut être mis en mode perdu. Ensuite, lorsqu’il est détecté par un appareil du réseau, vous recevez automatiquement une notification. Vous pouvez également le configurer pour que quelqu’un puisse obtenir vos coordonnées en appuyant sur votre AirTag avec un smartphone compatible NFC – c’est la même technologie qui permet aux gens de payer des choses avec leur téléphone.

Couplage d’un AirTag avec l’iPhone. Source de l’image: Apple Inc.

Cependant, c’est tout ce que les utilisateurs d’Android peuvent attendre des AirTags. Ils ne pourront pas utiliser les trackers en combinaison avec leurs téléphones. L’activation d’un AirTag nécessite un iPhone ou un iPad exécutant iOS 14.5 ou iPadOS 14.5 ou version ultérieure (comme indiqué ci-dessus). Il n’y a rien dans les pages d’Apple qui indique que l’activation est possible sur les appareils ne fonctionnant pas sous iOS ou iPadOS. Les appareils Android ne peuvent être utilisés que pour aider les propriétaires d’iPhone à trouver leurs objets connectés à AirTag. Ils peuvent également bloquer le suivi AirTag, si un utilisateur Android est la victime.

