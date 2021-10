Voici comment Aliexpress vous paiera si vous ne recevez pas votre commande dans moins de 10 jours | La technologie

Le géant chinois du marché veut convaincre tous les utilisateurs du 11/11, Singles Day in China, l’un des jours les plus importants de l’année pour les ventes en ligne dans le monde.

Nous avons tous acheté cette camelote dont nous avions besoin pour un certain montage chez nous sur Aliexpress et, après des mois d’attente, un beau jour la boîte aux lettres nous fait une surprise lorsqu’elle nous est livrée. Quand il n’y a pas d’espoir, c’est quand ils apparaissent.

Ce n’est plus si courant, en principe grâce aux efforts d’entreprises comme celle précédemment nommée pour raccourcir les temps d’attente, rationaliser les expéditions et optimiser les itinéraires.

Depuis longtemps, Aliexpress s’allie avec des entreprises de messagerie, des entrepôts et d’autres points logistiques pour que les colis arrivent à temps. Pas aussi vite que d’habitude sur Amazon, mais avec des temps d’attente très corrects pour les envois en provenance de Chine.

Et c’est normal, l’expansion hors de leurs frontières ne pourra se faire que s’ils règlent leur problème de temps d’attente. Et au milieu de 2021, on peut dire qu’ils ont presque résolu ce handicap.

Bien sûr, l’entreprise vient de se jeter dans la piscine en faisant une promesse qui peut coûter très cher : Ils donneront 1 $ à chaque client qui attend plus de 10 jours ouvrables après l’achat du produit dans votre magasin.

De cette façon, Aliexpress remboursera automatiquement un coupon d’une valeur d’un dollar (Nous ne savons pas si en Espagne des coupons de 1 € ou 0,70 € seront remis au taux de change) par commande en cas d’arrivée tardive des colis.

Bien que de nombreux magasins en Espagne le vendent, le Xiaomi Mi Pad 5 est moins cher sur AliExpress, qui propose également une livraison rapide depuis l’Europe, sans douane.

Bien entendu, ce remboursement ne s’appliquera qu’à certains envois internationaux et pour toute commande expédiée depuis des entrepôts en Chine ainsi que des entrepôts de Cainiao à l’étranger au cours du prochain 11.11. Date connue internationalement comme le jour du single.

L’importance de ce jour est évidente pour Aliexpress, puisqu’il s’agit de son plus gros jour de vente de l’année, dépassant même le Black Friday classique devenu si célèbre ces dernières années.