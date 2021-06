Voici comment amener votre animal à l’intérieur du véhicule pour ne pas être condamné à une amende | Moteur

C’est tout ce que vous pourriez faire de mal quand il s’agit de faire monter votre animal de compagnie dans votre véhicule.

Nous sommes déjà en été, et avec lui les vacances, celles de toute la famille, animaux compris, et tous les jours de repos méritants, profiter de la montagne, du soleil, de la plage et, bref, profiter de quelques jours de repos très nécessaire.

Le problème principal est qu’il y a beaucoup de pilotes qui ne savent pas comment faire entrer des animaux dans les véhicules, enfreignant la loi, et c’est pourquoi la Direction générale de la circulation a émis une série de recommandations afin que nous sachions comment transporter correctement nos animaux bien-aimés lorsque nous voyageons.

Curieusement, il n’y a pas de loi spécifique de la DGT qui nous dit exactement comment les animaux domestiques doivent être transportés, mais en général ils l’assimilent au transport d’autres types d’éléments et qu’ils ne doivent jamais gêner le conducteur ou les compagnons.

📌 Lorsque vous voyagez avec un animal de compagnie, où sera-t-il situé pour ne pas gêner la conduite ? Siège avant, protégé par airbagB. Lorsqu’il ne compromet pas votre sécurité ou celle des passagers et sécurisé avec un dispositif adapté C. Sièges arrière et avec ceinture #RepasoNormas pic.twitter.com/OI06GbmwZM – Direction Générale Circulation (@DGTes) 20 mai 2021

De cette manière, le conducteur est obligé que les animaux domestiques n’interviennent jamais dans le champ de vision, qui n’affectent pas non plus les soins, qu’ils garantissent leur propre sécurité et celle du reste de l’équipage et, très important, que l’animal ne soit jamais en liberté à l’intérieur de la voiture.

Et c’est que l’une des erreurs que font de nombreux conducteurs est de laisser leur animal de compagnie à l’intérieur du véhicule totalement lâche, quelque chose qui est extrêmement dangereux car à tout moment ils peuvent distraire le conducteur, sauter sur les sièges avant ou même sauter d’un coup. freinage.

#Saviez-vous qu’il est dangereux d’emmener son chien en liberté dans la voiture ? Si vous freinez ou ralentissez brusquement, vous pourriez être projeté violemment. En cas d’accident à une vitesse de 50km/heure, son poids est multiplié par 25. # NoEsPorlaMulta de 100/200 € # ViajeSeguro para los 2 pic.twitter.com/tWbbjJGEm6 – Garde civile 🇪🇸 (@guardiacivil) 12 novembre 2018

Selon la DGT, en cas d’arrêt brutal l’animal pourrait être projeté violemment, et pourtant, en cas d’accident à une vitesse de 50 km/h, le poids de l’animal serait multiplié par 25.

Il convient de préciser que si nous ne transportons pas notre chien, chat ou tout autre animal de compagnie dans la voiture tenue à l’intérieur, le conducteur pourrait faire face à des amendes pouvant aller jusqu’à 500 €. Il existe des pénalités minimales allant de 80 € si l’animal est immobilisé mais pas correctement, et jusqu’à 200 € et 500 € si l’animal est lâche, et en plus a envahi l’espace conducteur, voire voyage sur ses genoux. . Dans ce dernier cas, outre les 500 € d’amende, cela impliquerait le retrait de six points du permis de conduire.

L’application My DGT vous offre divers avantages. La principale est que vous ayez la possibilité de porter votre permis de conduire avec la même validité que votre permis physique sur votre mobile.

Selon une étude RACE, 11,5% des conducteurs avouent ne pas utiliser de système de retenue pour leurs animaux de compagnie, avec laquelle ils violeraient déjà les règles de sécurité routière et pourraient être parfaitement condamnés à une amende.