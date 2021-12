Voici comment And Just Like That abordera la mort de Willie Garson (Stanford)

Dans une récente interview, le producteur exécutif de And Just Like That, Michael Patrick King il a dit que: « Personne n’est mort. Personne », qui a laissé entendre que malgré sa mort dans la vraie vie, Stanford est toujours en vie dans la série.

Quelques jours auparavant, dans une interview avec The Hollywood Reporter, on avait demandé au producteur si Willie avait réussi à filmer toutes ses scènes, ce à quoi il avait répondu : « Oh mon Dieu, non » et a expliqué qu’ils ne pouvaient pas faire un voyage complet dans lequel il devait enregistrer beaucoup mais a précisé que ce qu’il a réussi à filmer était « fantastique ».