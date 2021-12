Voici comment Apple Maps peut vous aider à planifier à l’avance les exigences de vax COVID-19 lorsque vous voyagez

Alors que les gouvernements poussent les gens à se faire vacciner contre COVID-19, Apple indique désormais sur Apple Maps si un endroit nécessite ou non un passeport de vaccination, un test PCR ou un masque à l’intérieur.

Bien que cette fonctionnalité soit disponible au moins depuis août, lorsque la société s’est associée à Yelp pour que les entreprises puissent partager les politiques de vaccination COVID-19, il semble que ce n’est que maintenant qu’Apple a déployé ces informations plus clairement sur Apple Maps pour non seulement les aéroports, mais les restaurants, lieux touristiques, stades, etc.

C’est un bon moyen pour les utilisateurs de planifier à l’avance les exigences en matière de vaccins COVID-19 lorsqu’ils voyagent à l’étranger, même s’il est important de noter que tous les endroits n’affichent pas d’informations concernant les demandes COVID-19.

Par exemple, lorsque vous recherchez l’Empire State Building, Apple Maps indique :

Le port du masque est obligatoire, merci d’apporter le vôtre. Désinfectant pour les mains disponible pour les visiteurs. Nettoyage et désinfection intensifiés. Les billets ne sont vendus qu’en ligne pour éviter les files d’attente.

Un utilisateur de Twitter pxavier (via MacMagazine) a montré une étiquette différente qu’Apple peut également fournir pour d’autres emplacements. Dans le stade Maracanã du Brésil, il est écrit :

Aucun résultat de test COVID-19 requis sur preuve de vaccination. Les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans sont dispensés de fournir les résultats des tests. Une preuve de vaccination complète est requise et doit dater de plus de 14 jours.

Au début de cette année, Apple s’était associé à VaccineFinder pour montrer les sites de vaccins COVID-19 aux États-Unis. À peu près à la même époque, la société a commencé à afficher des informations COVID-19 pour les aéroports sur Apple Maps.

Bien que tout cela puisse vous aider à préparer votre voyage, il est important de vérifier les informations officielles auprès des gouvernements locaux car elles changent constamment.

Par exemple, hier, Apple a recommencé à exiger que les clients et les employés portent des masques lorsqu’ils se trouvent dans un magasin Apple aux États-Unis, comme vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici.

